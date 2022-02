„Un erou”, filmul lui Asghar Farhadi, distins cu Marele Premiu la Cannes, ajunge în cinema din 25 februarie

Rahim se află în închisoare din cauza unei datorii neplătite. În timpul unei permisii de două zile, el încearcă să-și convingă creditorul să-și retragă plângerea în schimbul achitării unei părți din datorie. Aşa începe o succesiune de întâmplări care interoghează şi ironizează sensul titlului: ce e, până la urmă, un erou?

Cel mai renumit cineast iranian , Asghar Farhadi, are în palmares două titluri care au câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin: Nader și Simin, o despărțire/ A Separation și Clientul/ The Salesman.

Posterul filmului premiat anul trecut la Cannes

În „Un erou”, a creat o poveste complexă despre moralitate și prețul libertății, inspirându-se din câteva cazuri reale, cu protagoniști ajunși în atenția publicului pentru gesturile lor altruiste: „Un erou nu a fost inspirat de o anume poveste, dar am avut în vedere, atunci când am scris scenariul, mai multe știri apărute în presă”, explica acesta.

„Una din cele mai labirintice poveşti morale”

„Cu Un Erou, Farhadi se întoarce la Iranul natal, prin una dintre cele mai labirintice povești morale cu care există posibilitatea să te întâlnești”, spune Associated Press, în timp ce criticul Anthony Lane de la New Yorker scrie „Farhadi construiește cu răbdare suspansul moral până când abia putem respira”.

Realizatorul iranian Asghar Farhadi pozează cu premiul primit la Cannes, 17 July 2021 | Sursa foto: EPA

Asghar Farhadi s-a născut în 1972, în Iran. A realizat primul său scurtmetraj la 13 ani, plus alte cinci înainte de a intra la universitate. În 1998, la terminarea studiilor de teatru și apoi regie la Teheran, avea deja o experiență solidă în realizarea de scurtmetraje și seriale, scrisese scenarii și crease piese radiofonice și emisiuni TV. În 2003, şi-a făcut debutul în lungmetraj cu Dancing in the Dust, iar în 2012 apărea pe lista revistei Time cu cei mai influenți 100 de oameni ai lumii la 40 de ani.

Printre cele mai celebre titluri ale sale se numără About Elly, distins cu Ursul de Argint, Nader și Simin, o despărțire/ A Separation, care a câștigat peste 70 de premii, printre care Ursul de Aur la Berlin, sau Everybody Knows, cu Penélope Cruz și Javier Bardem, nominalizat la Cannes 2018.

