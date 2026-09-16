Alina Pușcău, imagini emoționante din Grecia. Unde a ajuns modelul alături de mama ei pentru a-și găsi liniștea

Alina Pușcău a ajuns în Grecia alături de mama ei. Stabilită în SUA, unde urmează un tratament contra cancerului, vedeta a vizitat o biserică din Salonic.

Alina Pușcău continuă lupta pentru sănătate, arătând un optimism admirabil în lupta cu diagnosticul oncologic. Modelul stabilit de ani buni în Statele Unite ale Americii urmează un tratament de specialitate peste ocean, după ce medicii i-au depistat mai multe tumori. În această perioadă solicitantă, vedeta caută din plin momente de liniște și reconectare spirituală.

Pentru a-și regăsi pacea interioară, Alina Pușcău a ales să facă o călătorie specială în Grecia. O are alături pe mama ei, care îi oferă sprijin necondiționat și energie pozitivă în fiecare etapă a procesului de vindecare.

Biserica din Grecia unde a mers Alina Puscau

Vedeta a vizitat Biserica Agios Dimitrios din Salonic, un lăcaș de cult recunoscut pentru încărcătura sa spirituală. Alina Pușcău a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele sociale imagini din interiorul bisericii, dar și o fotografie alături de mama ei. În dreptul cadrelor din lăcașul sfânt, modelul a adăugat mesajul: „Mulțumesc, Doamne, pentru tot!”.

Alina Pușcău alături de mama ei în Grecia

În urmă cu câteva zile, Alina Pușcău a distribuit în spațiul virtual și un videoclip inspirațional despre modul în care a ales să se raporteze la afecțiunea cu care se confruntă. Mesajul preluat de vedetă îndeamnă la introspecție.

„Cancerul nu este un intrus. Cancerul nu este un război care trebuie dus. Cancerul este un profesor. Cancerul vrea să fie înțeles. Cancerul este o oportunitate de a privi în interior. Cancerul este o oportunitate de a te reconstrui și de a evolua”, este citatul distribuit de model.