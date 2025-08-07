Cătălin Bordea și Nelu Cortea au oferit un interviu în exclusivitate pentru Libertatea.ro în stilul caracteristic, demonstrând încă o dată că anii de prietenie, dar și chimia dintre ei fac să se completeze perfect.

Libertatea: Știi că a fost la avanpremieră la „Insula Iubirii” fără tine? De ce nu te-a luat?

Nelu Cortea: Păi, eu nu mă uit. Îmi pare rău. Sunt unul dintre acei oameni care nu se uită la „Insula Iubirii”. Nu sunt fan.

Cătălin Bordea: Dintre acei trei oameni. El cu nevastă-sa și cu taică-su.

N.C.: Nevastă-mea se uită. Și mama cu tata se uită. Doar eu.

Știi că de fapt sunt două categorii: unii care se uită și unii care nu recunosc!

C.B.: El nu recunoaște. Clar știe tot ce se întâmplă pe acolo.

N.C.: Știu toate stories-urile, toate reels-urile care îmi apar de la toți, inclusiv de la el. Tot ce mi-a rămas e aia cu: „să nu iasă jaguarul din mine”. Dar e o emisiune minunată.

C.B.: Eu am mers la avanpremiera, dar nu să văd primul episod, ci să văd noua colecție de ispite. Live. Am vrut să văd defilarea oficială.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea revin la Sala Palatului

Dar să vorbim despre ce ne interesează, căci începeți munca la „The Ticket”.

N.C.: Începem filmările. De abia așteptăm să începem. Sperăm să fie mai răcoare decât acum, pentru că murim de cald. Nu înțeleg cum lui Bordea îi place. Jur. Zici că este născut acolo jos (n.r. – iad).

C.B.: Eu nu am avut căldură în familie și de unde pot să o iau, o iau.

V-ați învățat cu faptul că acele 8 ore de filmare sunt de fapt 20 sau credeți că o să fie pe repede-înainte?

C.B.: Eu am încredere că vom munci în limita posibilităților fizice, în limita legii și că totuși mergem acasă întregi. Să nu ajungă juriul pe la ultimul număr să țipe să termine mai repede.

N.C.: Oricum sunt convins că cel puțin unu sau două episoade până ne reglăm cu toții, până o să începem să fim mai eficienți, dar după aceea o să meargă brici.

V-am întrebam asta pentru că voiam să știu dacă v-ați blocat agenda sau aveți timp să lucrați în paralel și la alte proiecte!

C.B.: Ne-am cam blocat. O lună și ceva „la revedere”.

N.C.: Ne-am „constipat” de tot. Numai asta facem, nu mergem nicăieri, dar ne bucurăm.

Din septembrie vă vedem din nou pe marile ecrane? Mai pregătiți ceva?

C.B.: Nu o să mă vedeți absolut nicăieri. Asta vă garantez.

N.C.: El o să fie la Sala Palatului. Pe 7 octombrie. Eu o să fiu în „Tati full time”. O să apară filmul pe care abia l-am terminat de filmat, că de aia nu am timp liber. O să avem turnee prin țară, peste tot. Facem turneu nou-nouț, cu glume noi care se numește „Nimic subtil”.

