Premiile Oscar se vor decerna în celebrul Dolby Theatre din Los Angeles, în noaptea de duminică spre luni, începând cu ora 01:00. Nominalizările pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar au fost anunțate pe 22 ianuarie, de actorii Danielle Brooks și Lewis Pullman. Anul acesta marchează și o premieră importantă: introducerea unei noi categorii – „Best Casting”, care recompensează munca directorilor de casting.

Cele 10 filme care se vor lupta pentru cel mai prestigios premiu al serii, „Best Picture”, sunt următoarele:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Unde poți vedea Bugonia în România

Regizat de Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone și Jesse Plemons în roluri principale, Bugonia este nominalizat la 4 premii Oscar, inclusiv cel mai bun scenariu adaptat și cea mai bună actriță în rol principal (Emma Stone). Filmul a intrat în toamnă în cinematografele din țară, dar nu a stat foarte mult, iar acum mai poate fi văzut doar online pe platformele Rakuten, respectiv Prime Video a celor de la Amazon, de unde poate fi închiriat sau cumpărat.

Unde poți vedea F1 în România

F1, filmul cu Brad Pitt și Damson Idris în roluri principale, care spune povestea unui veteran al lumii motorsportului care se întoarce la volanul unui monopost pentru a-și ajuta prietenul, a făcut valuri la box-office-ul global, unde a adunat peste 600 de milioane de dolari, devenind și cea mai de succes producție Apple din acest punct de vedere. Lansat în vară, filmul nu mai poate fi văzut în România decât online, pe platforma Rakuten, de unde poate fi cumpărat. Are 4 nominalizări la premiile Oscar 2026.

Unde poți vedea Frankenstein în România

Frankenstein, în regia lui Guillermo del Toro, este vârful de lance al celor de la Netflix, cu 9 nominalizări la activ la premiile Oscar din acest an, dar niciuna pentru actori. Cu Oscar Isaac în rolul celebrului doctor și Jacob Elordi intrat în pielea monstrului său, filmul a fost lansat la finalul anului trecut pe Netflix și poate fi văzut în continuare exclusiv pe platforma de streaming.

Unde poți vedea Hamnet în România

Hamnet are 8 nominalizări la Oscar și a intrat abia la începutul acestui an în cinematografele din țară. Drama care îi va aduce cel mai probabil statueta rezervată celei mai bune actrițe într-un rol principal lui Jessie Buckley se mai găsește încă în câteva cinemauri din București – Movieplex din Plaza, Cinemax Veranda și Hollywood Multiplex din București Mall. Online, filmul nu este încă disponibil.

Unde poți vedea Marty Supreme în România

La fel ca Hamnet, Marty Supreme a intrat recent în cinematografele din țară, însă nu mai poate fi văzut decât la Cinemax Veranda din București. Pelicula este regizată de Josh Safdie și reprezintă cea mai bună șansă din cariera lui Timothée Chalamet de până acum pentru a primi statueta pe care o visează, pentru cel mai bun actor în rol principal. Filmul este nominalizat la 9 premii Oscar și nu este disponibil, momentan, online.

Unde poți vedea One Battle After Another în România

One Battle After Another a adunat 13 nominalizări la Oscar și a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale lui 2025 și unul dintre puținele care nu a dezamăgit deloc. Regizat de Paul Thomas Anderson, unul dintre cei mai buni regizori de la Hollywood, filmul are poate cele mai mari șanse să domine gala din noaptea de duminică la numărul de statuete obținute. În România, poate fi văzut pe platforma de streaming HBO Max, sau închiriat / cumpărat de pe Rakuten.

Unde poți vedea The Secret Agent în România

The Secret Agent este cel mai recent film nominalizat la Oscarul pentru „Best Picture” lansat în cinematografele din România. Pelicula braziliană cu Wagner Moura în rol principal a adunat 4 nominalizări la Oscar și calcă pe urmele lui I’m Still Here, un alt film brazilian care a fost nominalizat la premiul cel mare anul trecut. Încă se poate găsi la majoritatea cinematografelor din România.

Unde poți vedea Sentimental Value în România

Sentimental Value este celălalt film străin nominalizat la gala premiilor Oscar, alături de The Secret Agent. Producția norvegiană a adunat un număr impresionant de nominalizări -9!- și mai poate fi văzut în București doar la Cinemax Veranda în această săptămână. Pelicula îi poate aduce lui Stellan Skarsgård primul său premiu Oscar din carieră.

Unde poți vedea Sinners în România

Sinners este filmul cu cele mai multe nominalizări la Oscar din istorie, depășind pe 22 ianuarie recordul stabilit anterior de La La Land și Titanic, care aveau 14 nominalizări. Sinners a adunat nu mai puțin de 16, o realizare cu atât mai remarcabilă cu cât vorbim despre un film horror, categorie adesea trecută cu vederea de Academie. Regizat de Ryan Coogle și cu Michael B. Jordan în (dublu) rol principal, Sinners se mai poate vedea doar online, pe platforma HBO Max sau poate fi închiriat sau cumpărat de pe Rakuten.

Unde poți vedea Train Dreams în România

Train Dreams este una dintre surprizele nominalizate la Best Picture la premiile Oscar din 2026. Un film mic, care nu a atras foarte multă atenție la alte gale de premiere din industrie, Train Dreams a adunat 4 nominalizări la Oscarurile din acest an, și poate fi văzut exclusiv pe Netflix.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE