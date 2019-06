Copoț bifează Delta, Vulcanii noroioși, Peștera Scărișoara și Parcul Național Retezat

Prezentatorul emisiunii ”iUmor” de la Antena 1, Șerban Copoț, este un mare iubitor al naturii și merge des în excursii cu fiii săi, Tedi, care are 7 ani, și Alex, 3 ani. Vara aceasta, el, soția și prichindeii vor să facă un circuit care să includă Vulcanii noroioși, Groapa Ruginoasa, Delta Dunării, Cheile Nerei, Cazanele Dunării-Porțile de Fier, Delta Comanei, Cascada Cailor, Peștera Scărișoara, Parcul Național Retezat și Sfinxul din Bucegi.

Șerban Copoț e prezentatorul emisiunii ”iUmor” de la Antena 1

”Vreau să fac un tur al primelor 10 minuni naturale ale României. Am în plan să stăm la pensiuni și hoteluri. Ținând cont că multe dintre ele nu sunt accesibile decât pe jos, preferăm confortul seara. Vreau să mergem în formula de patru, adică doar noi, familia, eu, Roxana și copiii. Tedi merge cu mine în toate expedițiile. Este tovarășul meu de drumeții. Alături de Adi, bunicul meu, cutreierăm munții, iar obiectivul de anul acesta este să ajungem în Apuseni”, ne-a declarat Șerban Copoț.

Șerban Copoț își duce des copiii în drumeții și îi învață tehnici de supraviețuire

Cătălin Botezatu tânjește după Aurora Boreală

Cătălin Botezatu vrea în Islanda

Juratul de la ”Bravo, ai stil!” are o pasiune pentru vacanțele exotice, însă nu caută doar locuri în care să facă plajă sau să petreacă până dimineața. A fost în junglă, la piramidele din Peru și în Islanda, printre altele.

”Din punctul meu de vedere, cea mai misterioasă și extravagantă țară este Islanda. M-aș întoarce acolo oricând, este acel loc unde misterul poveștilor se împletește armonios cu istoria locurilor. Islanda are multe cascade spectaculoase, ca să nu mai vorbim despre ghețarii extraordinari și celebrele povești cu troli. De asemenea, vulcanii, care sunt încă activi, creează un peisaj de poveste. Tot în Islanda poți vedea cele mai întinse păduri de mușchi de pământ, în care, atenție, îți poți îngropa piciorul până la un metru și jumătate adâncime! Reykjavik, capitala Islandei, este un oraș foarte cochet, dar și foarte boem. Dacă nimerești exact în perioada când este Aurora Boreală, poți vedea cum se schimbă total cerul, chiar sub ochii tăi. Cele mai frumoase culori de albastru până la violet, acolo le-am văzut”, ne-a povestit designerul.

Aurora Boreală e un spectacol de culori. Cerul Islandei arată fabulos!

Alte locuri pe care le recomandă? ”Zanzibar este ultima locație pe care am descoperit-o și care m-a impresionat profund. În preferințele mele rămâne Bali, cea mai frumoasă insulă, insula celor 1.000 de temple. Aici poți vedea de la o junglă superbă, Ubud, până la resorturi magnifice. Eu am fost și în jungla amazoniană, dar și în zone din America de Sud, în Peru. Am ajuns până la Machu Picchu. Argentina, Brazilia sunt destinații care trebuie vizitate neapărat. Odată ajuns în Țara de Foc – la Fin del Mondo, așa cum se numește – vezi niște păduri care sunt roase de castori, arată ca-n «Twin Peaks», sau întinderi cu copaci bătuți de vânt, înclinați spre pământ”, ne-a mai povestit Botezatu.

Smiley, pe „Acoperișul lumii”: „A rămas tot la nivel de dorință”



Smiley visează la ”Cai verzi pe pereți”, dar și la Tibet. În urmă cu ceva vreme, îndrăgitul cântăreț și jurat de la ”Românii au talent” mărturisea că vrea să ajungă pe ”Acoperișul lumii” încă de când a văzut filmul ”Șapte ani în Tibet” cu Brad Pitt, însă… ”A rămas tot la nivel de dorință. Anul ăsta lansez primul album în engleză, la care lucrez de mai bine de un an, am concerte, am emisiunile, studiourile, artiștii cu care lucrez… Nu a venit încă vremea Tibetului”, ne-a mărturisit el. Poate la anul.

Cântărețul speră să ajungă cât mai repede în Tibet

Gina Pistol, pe El Camino de Santiago cu fratele ei

În 2016, Gina Pistol a plecat în pelerinaj spre Santiago de Compostela, mergând 1.000 km în 35 de zile, între Franța și Spania, pe El Camino de Santiago. A împărțit masa și dormitorul cu oameni străini, s-a ales cu dureri groaznice de picioare, dar… ”A fost cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam face. A fost ca un detox pentru suflet. Nu m-am întors mai înțeleaptă sau mai luminată, însă am avut ocazia să retrăiesc momente din copilărie, mirosuri, senzații, am cunoscut oameni faini din toată lumea, am admirat peisaje care mă lăsau fără cuvinte, am fost însoțită de cântecul păsărilor pe tot parcursul drumului”, ne spunea, la întoarcere, prezentatoarea emisiunii ”Chefi la cuțite” de la Antena 1.

Gina Pistol, pe El Camino de Santiago

Un an mai târziu, Gina se gândea deja să reediteze pelerinajul în compania fratelui său, Paul. A rămas însă o dorință nebifată pe lista ei, pentru că, ”din păcate, nu am reușit să găsim o portiță, amândoi lucrăm foarte mult”.

