„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală. Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga.

Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stres. Am avut și câteva kilograme în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, pentru Cancan.

„Din punct de vedere alimentar, nu evităm nimic, dar menținem un echilibru. Ne facem toate poftele. Din când în când mâncăm și cartofi prăjiți cu brânză rasă și roșii… Eu sunt cu covrigii, merdenelele și gogoșile. Lui Cristi îi plac dulciurile. Dar și când exagerăm, trecem pe pește, salate și sucuri. Asta e ideea, să menții un echilibru. Să mănânci e una din bucuriile vieții și merită orice efort”, a mai spus Valentina Pelinel.

Cristi Borcea este un om de afaceri român, fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București.

Dezvăluirea făcută de Cristi Borcea despre căsnicia cu Valentina

Valentina Pelinel i-a fost alături lui Cristi Borcea în cele mai grele momente, iar acum se bucură de familia pe care o au împreună. Fostul fotomodel și-a găsit fericirea în brațele fostului acționar de la Dinamo. Cristi Borcea a vorbit, în emisiunea Fanatik SuperLiga despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, spune Cristi Borcea. Ba chiar, omul de afaceri își amintește și momentul în care a simțit că s-a îndrăgostit, cu adevărat, de femeia care, de ani buni deja, îi este soție.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: «Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea»”, a mai dezvăluit Cristi Borcea pentru sursa citată. „Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, spune Borcea.

„A suportat foarte greu, eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea. Trebuia să muncești, să participi la cursuri ca să poți să beneficiezi de permisii”, povestește Cristi Borcea.

