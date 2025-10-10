Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”

Soția lui Cristi Borcea a răspuns instant inițiativei noastre, în parteneriat cu Fundația Ringier, de a aduce o carte, pe care să o semneze și să lase un mesaj, și pe care să o doneze către bibliotecile și școlile din mediile defavorizate. Nu a venit cu orice carte, ci o carte de povești pe care o compus-o special pentru fiul ei: „Milan și prietenul lui, ursulețul Ierun”, scrisă în parteneriat cu buna ei prietenă, Luminița Nicolescu. Valentina Pelinel mărturisește că i-a plăcut din prima secundă rolul de mamă și, încă de la primul copil, și-a dorit să fie extrem de activă în viața lor. Culmea este că nu s-a imaginat în postura de mamă înainte de căsătoria cu Cristi Borcea.

valentina pelinel (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

„Nu pot să zic că m-am visat. A fost momentul ăla când îți sună ceasul și am zis că vreau neapărat să am un copil. Și a venit Milan. După care am simțit că vreau să am mai mullți copii. Când am văzut cu ce se mănâncă treaba asta de mamă. Dar până atunci nu am avut un calcul. Nu am zis niciodată că aș vrea băiat sau aș vrea fată, că aș vrea trei sau aș vrea șapte. Nu am avut clar în minte. Pe cât sunt eu de calculată și organizată, asta nu am calculat-o niciodată”, a povestit Valentina Pelinel.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Se oprește la trei copii

Cu toate că se simte extrem de bine în postura de mamă, iar sarcinile au fost foarte ușoare pentru ea, soția lui Cristi Borcea declară că nu mai are în plan un alt copil. Asta pentru că este conșitientă de faptul că nu ar putea să ofere timp de calitate tuturor membrilor familiei sale. „Când a venit Milan mi-am dat seama că «wow». E frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți. Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, a mai povestit Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Rolul de mamă i-a ieșit extrem de bine, ia Valentina Pelinel se declară, cel puțin până acum, fericită că a reușit să creeze o relație extrem de apropiată între Milan și gemenele Rania și Indira, dar nu numai. Relația este foarte strânsă și cu frații vitregi. „Nu prea au gelozii. Se iubesc foarte mult. Inclusiv la școală mi-au spus că nu au mai văzut așa ceva. Mi-au zis că cer la baie și pleacă de la unii la alții în clase să se vadă. La un moment dat au fost prinși și fetițele s-au revoltat și au zis: «Bine, dar vreau să mă duc la fratele meu că îl iubesc și îmi e dor de el». Le-am explicat că nu pot pleca din oră, să deranjeze ora lor și să deranjeze și ora lui. La școală e treabă serioasă. Probabil este și chestia de adaptare acum că de abia au început școala și ele sunt tot așa lipite de el. Dar și Milan e foarte protector cu ele. Se duce le ia din clasă și vine cu ele la poartă când termină programul de școală. Le iubește rău de tot”, a mai completat Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Știri România 20:54
Câinele ținut în lanț sau prea aproape de vecin le poate aduce românilor amenzi de până la 500 de lei
Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Știri România 18:43
Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Parteneri
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul.ro
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax.ro
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Soțul Mădălinei, tânăra care a murit după naștere face declarații terifiante! Acesta nu ar fi refuzat operația: „M-au pus să semnez”
KanalD.ro
Soțul Mădălinei, tânăra care a murit după naștere face declarații terifiante! Acesta nu ar fi refuzat operația: „M-au pus să semnez”

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită