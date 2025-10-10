Valentina Pelinel, dezvăluiri despre rolul de mamă la „Dincolo de copertă” „Am simțit că vreau să am mai mulți copii”

Soția lui Cristi Borcea a răspuns instant inițiativei noastre, în parteneriat cu Fundația Ringier, de a aduce o carte, pe care să o semneze și să lase un mesaj, și pe care să o doneze către bibliotecile și școlile din mediile defavorizate. Nu a venit cu orice carte, ci o carte de povești pe care o compus-o special pentru fiul ei: „Milan și prietenul lui, ursulețul Ierun”, scrisă în parteneriat cu buna ei prietenă, Luminița Nicolescu. Valentina Pelinel mărturisește că i-a plăcut din prima secundă rolul de mamă și, încă de la primul copil, și-a dorit să fie extrem de activă în viața lor. Culmea este că nu s-a imaginat în postura de mamă înainte de căsătoria cu Cristi Borcea.

„Nu pot să zic că m-am visat. A fost momentul ăla când îți sună ceasul și am zis că vreau neapărat să am un copil. Și a venit Milan. După care am simțit că vreau să am mai mullți copii. Când am văzut cu ce se mănâncă treaba asta de mamă. Dar până atunci nu am avut un calcul. Nu am zis niciodată că aș vrea băiat sau aș vrea fată, că aș vrea trei sau aș vrea șapte. Nu am avut clar în minte. Pe cât sunt eu de calculată și organizată, asta nu am calculat-o niciodată”, a povestit Valentina Pelinel.

Se oprește la trei copii

Cu toate că se simte extrem de bine în postura de mamă, iar sarcinile au fost foarte ușoare pentru ea, soția lui Cristi Borcea declară că nu mai are în plan un alt copil. Asta pentru că este conșitientă de faptul că nu ar putea să ofere timp de calitate tuturor membrilor familiei sale. „Când a venit Milan mi-am dat seama că «wow». E frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți. Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, a mai povestit Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

Rolul de mamă i-a ieșit extrem de bine, ia Valentina Pelinel se declară, cel puțin până acum, fericită că a reușit să creeze o relație extrem de apropiată între Milan și gemenele Rania și Indira, dar nu numai. Relația este foarte strânsă și cu frații vitregi. „Nu prea au gelozii. Se iubesc foarte mult. Inclusiv la școală mi-au spus că nu au mai văzut așa ceva. Mi-au zis că cer la baie și pleacă de la unii la alții în clase să se vadă. La un moment dat au fost prinși și fetițele s-au revoltat și au zis: «Bine, dar vreau să mă duc la fratele meu că îl iubesc și îmi e dor de el». Le-am explicat că nu pot pleca din oră, să deranjeze ora lor și să deranjeze și ora lui. La școală e treabă serioasă. Probabil este și chestia de adaptare acum că de abia au început școala și ele sunt tot așa lipite de el. Dar și Milan e foarte protector cu ele. Se duce le ia din clasă și vine cu ele la poartă când termină programul de școală. Le iubește rău de tot”, a mai completat Valentina Pelinel la „Dincolo de copertă”.

