De asemenea, astăzi este o zi specială pentru Valentina Pelinel care împlinește 41 de ani și este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit viața!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„2021 a fost un an plin de provocări pentru mine, un an în care am ieșit din zona de confort mai des ca oricând. Cu suisuri și coborâșuri, ca totul în viață. Iar la finalul acestui an, în ziua în care împlinesc 41 de ani, inteleg și simt cu adevărat ce înseamnă să fii recunoscător.

Pentru viața mea, pentru sănătatea mea, pentru familia și prietenii mei, pentru fiecare dimineață în care avem o nouă șansă.

O șansă să facem lucrurile bine, corect, înțelept, dar și cu mult entuziasm. Pentru că timpul nu curge decât într-o singură direcție, iar viata este făcută pentru a fi trăita mai mult si gândită mai putin. Vă doresc tuturor o zi plina de iubire și recunostinta”, a scris Valentina Pelinel pe rețelele de socializare.

Citeşte şi:

Problemele de sănătate psihică îndelungate ale populației, îngrijorarea primarilor, cei care știu cel mai de-aproape problemele oamenilor

Restricțiile, relaxate de sărbători: fără carantină de noapte și mască pe stradă

Oficiali din poliție și interlopi și-au dat mâna ca să intimideze jurnaliștii de investigație sârbi de la KRIK: le-au deschis 10 procese

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro BOMBĂ! S-a aflat cine este bărbatul cu care Liviu Dragnea a fost înșelat. ‘Amantul’ Irinei Tănase este bogat și căsătorit

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă… cu doar puțină imaginație