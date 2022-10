„Le-am trimis la plimbare, nu că le-am ținut sub control, kilogramele. Erau 3-4 kilogramele cu care mă luptam de câțiva ani.

Eu fac sport aproape în fiecare zi, dar problema intervenea la alimentație și atunci, mi-am propus să ajung la silueta mea de model. Și mi-a ieșit până la urmă”, a declarat Valentina Pelinel pentru Antena Stars, citat de Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Când vine vorba de îngrijirea tenului, Valentina Pelinel este foarte atentă la ce produse alege. „Am grijă în general. Îmi place să folosesc foarte mult produse. Sunt adepta încercării produselor noi. Îmi place să aflu informații, să fiu prima care știe despre toate.

Acasă folosim foarte multe fiole, seruri de la branduri cunoscute și foarte multe măscuțe”, a susținut Valentina Pelinel.

De altfel, soția lui Cristi Borcea a dezvăluit că are un ten sensibil, motiv pentru care trebuie să acorde o atenție deosebită acestuia. „Uneori se vede pe fața mea dacă am mâncat ceva ce nu trebuia. Bine, se vede și pe corp în timp, dar aici să zici că am ținut în frâu în ultima vreme.

Recomandări De 6 ani, un cetățean se luptă cu biserica și autoritățile pentru eliminarea unei capele ridicate ilegal pe spațiul verde: „M-am îmbolnăvit, m-am mutat din țară, dar nu renunț”

Din păcate, pe fața noastră se vede tot, tot ce simțim, tot ce mâncăm, tot stresul. Fața ne dă de gol, n-ai ce să ascunzi”, a susținut Valentina Pelinel.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția uluitoare a francezilor de la Academia Mouratoglou în cazul de dopaj al Simonei Halep. Raspunsul primit de jurnaliști. „Vă avertizăm!”

Playtech.ro ULUITOR! Simona Halep, URMĂRITĂ până în cameră de americani! Cum au prins-o dopată

Viva.ro Și el a fost eliminat de la Chefi la cuțite. Ce nu s-a văzut la TV: „Nu e un secret ca nu mă pot obișnui cu...”

Observatornews.ro Un pod s-a prăbușit din senin, cu tot cu două dintre camioanele care îl traversau, într-un oraș din Filipine. Momentul a fost filmat de camere

Știrileprotv.ro Cum a reușit o prostituată româncă să convingă un academician din Austria să îi transfere toată averea

FANATIK.RO Doi tineri iubiți, de 16 și 18 ani, au fost uciși și ascunși într-o casă părăsită în Teleorman. Cine este criminalul

Orangesport.ro O nouă lovitură în plin pentru Halep. Ce au descoperit avocaţii care o apără pe Simona în scandalul de dopaj

HOROSCOP Horoscop 26 octombrie 2022. Berbecii s-ar putea să resimtă oboseala ultimelor două zile și în felul acesta vor renunța mai ușor la orice dispută

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu