Valerie Lungu, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie! Când va avea loc cununia civilă: „Așa planificăm”

Evenimentul a avut loc în Toscana, într-o zonă izolată, unde Alex Gilka a aranjat o cină romantică și pe fundal muzică la harpă. Concurenta de la Asia Express a spus „da”, cuplul urmând să ducă astfel relația la nivelul următor.

Valerie Lungu cerere in casatorie (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Eu știam că el a cumpărat inelul cu foarte mult timp împreună. Știam că are inelul. Cam de jumătate de an. De atunci și până acum am avut foarte multe vacanțe, dar nu știam când o să mă ceară. Aveam așa o mică suspiciune. Mi-aduc aminte că am început să plâng, Sincer, totul a fost foarte intim. Am fost doar noi doi și harpa. Noi ne dorim să facem cununia civilă în toamnă. Așa planificăm. Credem că nunta o să fie anul viitor”, a spus Valerie Lungu pentru Știrile Antena Stars.

Valerie Lungu și Alex Gilka și-au testat limitele la Asia Express pe Drumul Mătăsii. Peripețiile celor doi la cel mai dur reality show din România vor fi difuzate în curând la Antena 1.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au precizat ei.

Foto: Instagram

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