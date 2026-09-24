Valerie Lungu și Alex Gîlcă, de la Asia Express 2026, s-au căsătorit în mare secret, iar dezvăluirea a fost făcută de Mara Bănică, în direct la Spynews TV, pe Antena Stars. Evenimentul a avut loc miercuri seara, 23 septembrie, într-un cadru restrâns, așa cum a și declarat recent că își dorește.

Valeriei Lungu! Concurenta de la Asia Express și partenerul ei, Alex Gîlcă, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, dar și a ofițerului stării civile.

Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie în urmă cu câteva luni, în Italia. Peisajul a fost unul absolut superb, iar Valerie Lungu a mărturisit că inclusiv ea a rămas surprinsă de momentul în care Alex i-a pus marea întrebare.

În urmă cu doar câteva zile, cei doi vorbeau din nou despre eveniment și dezvăluiau că își doresc o ceremonie restrânsă, alături de aproximativ 30 de persoane, membri ai familiei și prietenii cei mai apropiați: „O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie Lungu, potrivit Spynews.

La rândul său, Alex Gîlcă explica motivul pentru care au ales să păstreze discreția în jurul evenimentului: „Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, spunea acesta.