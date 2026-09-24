- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, de la Asia Express 2026, s-au căsătorit în mare secret, iar dezvăluirea a fost făcută de Mara Bănică, în direct la Spynews TV, pe Antena Stars. Evenimentul a avut loc miercuri seara, 23 septembrie, într-un cadru restrâns, așa cum a și declarat recent că își dorește.
Valeriei Lungu! Concurenta de la Asia Express și partenerul ei, Alex Gîlcă, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, dar și a ofițerului stării civile.
Valerie Lungu a fost cerută în căsătorie în urmă cu câteva luni, în Italia. Peisajul a fost unul absolut superb, iar Valerie Lungu a mărturisit că inclusiv ea a rămas surprinsă de momentul în care Alex i-a pus marea întrebare.
În urmă cu doar câteva zile, cei doi vorbeau din nou despre eveniment și dezvăluiau că își doresc o ceremonie restrânsă, alături de aproximativ 30 de persoane, membri ai familiei și prietenii cei mai apropiați: „O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie Lungu, potrivit Spynews.
La rândul său, Alex Gîlcă explica motivul pentru care au ales să păstreze discreția în jurul evenimentului: „Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, spunea acesta.
Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt împreună de mai bine de trei ani, iar povestea lor a început într-un context profesional. Originari din Republica Moldova, cei doi s-au cunoscut în timpul unei colaborări din zona de content creation și influencer marketing. Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă Valerie nu i-a acceptat imediat invitațiile. În cele din urmă, cei doi au început o relație.