Cum își educă Gina Pistol și Smiley fetița. Motivul neașteptat pentru care Josephine are voie la TV doar în weekend

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în urmă cu cinci ani, când Josephine a venit pe lume și le-a schimbat total viața celor doi. În cadrul unui interviu, prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit care sunt regulile în familia ei, mai ales de când Josephine crescut.

Vedeta a povestit că are câteva reguli clare în familie, inclusiv în ceea ce privește timpul petrecut în fața televizorului, iar în weekend cele două zile sunt dedicate desenelor animate sau filmelor pentru copii urmărite împreună.

„Ne-am construit o dinamică foarte sănătoasă. Știm amândoi când să spunem «nu», pentru că avem multe momente și situații în care trebuie să fim fermi, dar știm foarte bine și când putem să lăsăm de la noi. Eu, de exemplu, i-am explicat lui Josephine că, dacă noi avem niște reguli, legate, să zicem, de televizor, ele există cu un motiv. Ea se uită la televizor doar în weekend, sâmbăta și duminica ne uităm împreună la un desen animat sau la un film pentru copii. În weekend are voie și să doarmă cu noi în cameră, în rest doarme în camera ei. Dar i-am spus: dacă vii cu argumente bune, orice regulă se poate negocia. Trebuie doar să știi exact ce argumente să aduci.

Uitându-mă un pic în jurul meu, la ce se întâmplă astăzi cu toate platformele astea, cea mai mare frică a mea este să nu ajungă internetul să-mi crească copilul și ea să ajungă să lipsească din viața reală. Asta este cea mai mare temere a mea. În momentul de față, fac tot ce pot să o ajut să înțeleagă lucrul ăsta. E încă mică, dar, pentru vârsta ei, încerc să-i explic că lumea virtuală poate fi foarte înșelătoare și că este mult mai important să-ți trăiești viața real decât să o «fake»-uiești online”, a spus Gina Pistol pentru revista VIVA!

Gina Pistol spune că fiica ei este înțeleaptă și matură, ceea ce admiră foarte mult la ea. Cele două se înțeleg foarte bine, lucru care o bucură enorm pe vedetă.

„Josephine seamănă cel mai mult cu ea. A luat multe părți frumoase, sper eu, și de la mine, și de la Andrei, dar ea este ea. Este un copil înțelept. Știu că e ciudat să spui asta despre un copil, dar are o înțelepciune pe care nu mi-o pot explica. Eu nu am avut-o sau, cel puțin, nu-mi amintesc să o fi avut la vârsta ei.