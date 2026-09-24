Mesajul lui Xi Jinping la câteva ore după ce Donald Trump l-a primit pe covorul roșu la Washington

Președintele chinez Xi Jinping a făcut apel la o relație de cooperare între China și Statele Unite, potrivit agenției de stat Xinhua, la scurt timp după ce a fost întâmpinat miercuri seara, la Washington, de omologul său american, Donald Trump. Liderii celor două mari puteri se pregătesc să discute subiecte sensibile precum comerțul, competiția tehnologică și sprijinul Beijingului pentru Teheran, informează AFP.

„Țările noastre ar trebui să fie partenere, nu rivale”, a subliniat Xi, adăugând că „popoarele chinez și american au avut de-a lungul timpului schimburi de prietenie, iar interesele noastre sunt profund interconectate”. El a exprimat dorința de a purta „discuții aprofundate cu președintele Trump cu privire la principalele probleme care vizează relațiile bilaterale și situația globală”, conform Xinhua.

Întâlnirea dintre cei doi lideri, desfășurată pe fundalul unor tensiuni economice și geopolitice, vine într-un moment în care Beijingul și Washingtonul încearcă să găsească un echilibru între competiție și colaborare. „Cele două țări ar trebui să lucreze împreună pentru a promova o relație stabilă, caracterizată de cooperare ca element principal, competiție în limite rezonabile, diferențe gestionabile și perspective pașnice”, a precizat Xi.

Într-un gest de deschidere, liderul chinez a făcut referire la sloganul iconic al administrației Trump: „Marea renaștere a națiunii chineze și obiectivul de a face America din nou măreață pot merge pe deplin mână în mână”. Xi a mai adăugat că „cele două părți ar trebui să traseze calea corectă pentru ca două mari puteri să coexiste”.