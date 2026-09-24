Tavi Clonda a abordat direct acuzațiile că ar trăi pe banii soției sale, Gabriela Cristea. Artistul a dezvăluit cum se gestionează finanțele în familie.

Vizat frecvent de comentariile internauților care susțin că ar trăi pe banii Gabrielei Cristea, Tavi Clonda a explicat deschis în podcastul soției cum stau de fapt lucrurile.

Discuția a fost deschisă chiar de Gabriela Cristea, care i-a amintit soțului ei de un mesaj recent primit pe rețelele de socializare, întrebându-l în ce măsură îl mai afectează comentariile răutăcioase ale celor care îi urmăresc.

Cum răspunde Tavi Clonda acuzațiilor că trăiește pe banii Gabrielei Cristea

„Au fost multe voci care îți spuneau ție, de exemplu: «Trăiești pe banii nevestei». Am citit chiar aseară un comentariu și m-a bușit râsul. Era la o postare în care tu spuneai ceva drăguț, cu poezie, cu nu știu ce, și cineva zicea: «N-are nevoie de poezie, are nevoie să-i aduci bani acasă»”, i-a spus Gabriela Cristea soțului său.

Reacția lui Tavi Clonda a fost una promptă, rememorând momentele când aducea sume consistente în casă după evenimentele la care cânta.

„Da, dragostea trece prin stomac. Mai știi când veneam de la nunți? Îmi aduc aminte acum, pe vremea când se plătea cash. Și puneam banii pe noptieră, fraților. Aruncam teancul, ziceai că am fost la manele și am luat banii, știi? Deci ți-am adus și bani acasă. Îi aruncam așa, la propriu”, i-a răspuns artistul.

Întrebat dacă orgoliul masculin are de suferit din cauza speculațiilor apărute în spațiul public, cântărețul a subliniat că pentru el și soția sa nu contează cine aduce mai mult la bugetul comun, amândoi funcționând ca o adevărată echipă. De asemenea, Tavi Clonda a enumerat rolurile administrative și logistice pe care le îndeplinește zilnic pentru a sprijini activitatea profesională a Gabrielei.

Tavi Clonda: „Dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați

„Cine spune lucrul ăsta probabil că are banii separat. Ei nu înțeleg că banii se pun la comun într-o echipă, într-o familie. Nu contorizezi care și cum. Probabil că se mai simte (n.r. - orgoliul masculin), mai intervine, dar nu știu dacă e neapărat orgoliu. După aia trece, pentru că vin momente când câștigi și tu, iar atunci când câștigi și tu mai mult, se echilibrează. După aia nu mai ții cont care e cardul, al cui e, cum e. Dar probabil că, într-un fel, mă mai apasă uneori. De asta muncesc. Te ajut pe tine. De asta sunt managerul, dacă vreți contract cu Gabriela, mă sunați. De asta te ajut la filmări, de asta fac lucrurile prin casă care ar costa bani. Sunt o grămadă de lucruri la care, practic, economisim pentru că le fac eu bine. Eu le fac din plăcere, nu ca să economisesc neapărat bani. Unde nu pot, nu schimb eu instalații electrice, dar, în rest, prin curte și prin casă fac destul de multe lucruri. Laudă-mă și tu!”, a completat Tavi Clonda.

Gabriela Cristea i-a dat dreptate partenerului său și a atras atenția asupra tendinței publicului de a face comparații inutile între partenerii dintr-un cuplu, în loc să privească imaginea de ansamblu a unei familii.