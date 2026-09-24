Mai multe tentative de sinucidere pe portavionul USS Abraham, mândria flotei americane. Reacția Casei Albe

Opt membri ai personalului US Navy din cadrul grupului de nave USS Abraham Lincoln au încercat să se sinucidă în timpul unei desfășurări prelungite pentru operațiuni de luptă împotriva Iranului, potrivit unei scrisori a secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, obținută de CNN.

„Au existat un total de opt tentative de suicid în cadrul grupului de luptă”

În răspunsul său scris către senatoarea democrată Kirsten Gillibrand, membră a Comitetului pentru Servicii Armate din Senat, Cao a dezvăluit că aceste încercări de suicid au avut loc pe parcursul desfășurării grupului de luptă, care a inclus mai multe nave și un echipaj total de 6.000-7.000 de marinari.

„De la începutul desfășurării Lincoln, au existat un total de opt tentative de suicid în cadrul grupului de luptă”, a precizat în scrisoarea datată marți.

Cao a confirmat, de asemenea, că niciun marinar nu și-a pierdut viața prin sinucidere în această perioadă.

Potrivit datelor Departamentului Apărării pentru anul 2024, rata tentativelor de suicid din cadrul grupului de luptă al portavionului Lincoln este similară cu cea a întregii flote active a US Navy, care a înregistrat 356 de încercări de suicid printre cei aproximativ 337.000 de marinari activi.

Cifra de opt tentative de suicid, descrisă de un oficial militar american ca fiind „incredibil de mare”

Cu toate acestea, un oficial militar american, citat de CNN, a descris cifra de opt tentative de suicid ca fiind „incredibil de mare” în comparație cu desfășurările recente ale altor grupuri de luptă similare, care au înregistrat, de obicei, una sau două astfel de cazuri pe an.

„Presiunea operațiunilor de luptă este mult mai mare decât în cazul desfășurărilor obișnuite. Fără opriri în port, alerte constante etc”, a explicat oficialul.

Condițiile dificile la bordul USS Abraham Lincoln, amplificate de durata record a desfășurării și de absența escalelor în porturi prietenoase, au fost descrise și de marinari ai portavionului.

Un membru al echipajului a declarat că moralul la bord era foarte scăzut, iar discuțiile despre gânduri suicidare erau frecvente. Problemele legate de facilitățile de bază, cum ar fi toaletele și fântânile de apă indisponibile sau lipsa apei calde, au agravat situația.

„În fiecare zi ne trezim și ascultăm discursurile căpitanului, sperând cu disperare să aflăm când ne întoarcem acasă”, a spus marinarul înainte ca nava să fie ordonată să revină în portul său de bază din San Diego.

Într-adevăr, portavionul USS Abraham Lincoln a plecat din Orientul Mijlociu în august și este așteptat să revină în San Diego în următoarele săptămâni.

În timpul desfășurării, echipajul a avut la dispoziție resurse de sănătate mintală, inclusiv un consilier pentru prevenție integrată, un psiholog, un asistent social clinic, trei tehnicieni de sănătate comportamentală și un câine de terapie, conform scrisorii lui Cao.

CNN a relatat anterior că doi marinari din cadrul grupului de luptă Lincoln, inclusiv unul de pe portavion și altul de pe o altă navă, s-au aruncat peste bord în ultimele luni, dar au fost salvați de colegii lor.

De asemenea, alți marinari au fost împiedicați să sară, potrivit rapoartelor publicate de Navy Times și Stars and Stripes. Într-un incident separat, în martie, un alt marinar a fost oprit de colegi înainte de a sări peste bord și a fost ulterior tratat și trimis în portul de bază.

„Ceea ce Trump și Hegseth au respins ca fiind știri false, s-a dovedit a fi condiții grave pentru militarii noștri”

Senatoarea Kirsten Gillibrand a criticat felul în care administrația a abordat condițiile din cadrul Marinei, spunând pentru CNN: „Ceea ce Trump și secretarul Hegseth au respins ca fiind știri false s-a dovedit a fi condiții grave și în deteriorare pentru militarii noștri.

Trupele și familiile lor fac sacrificii imense zilnic, iar președintele le-a tratat cu un dispreț deschis. Este complet inacceptabil ca această administrație să găsească fonduri nelimitate pentru bombe, săli de bal și miliardari, dar să nu poată avea grijă de militarii noștri”.

În ciuda condițiilor dificile, Marina a declarat pentru CNN că nu a observat o creștere a ideilor sau tentativelor de suicid la bordul portavionului Lincoln.

„Luăm în serios bunăstarea fiecărui membru al serviciului și avem la dispoziție profesioniști religioși, medicali și în sănătate mintală pentru a evalua și a aborda problemele pe măsură ce apar”, se arată în declarația oficială a Marinei.

Portavionul USS Abraham Lincoln a acostat la începutul lunii septembrie după 9 luni pe mare

Portavionul american USS Abraham Lincoln, aflat în centrul unei polemici legate de condițiile deplorabile de la bord după mai bine de nouă luni pe mare, inclusiv pentru misiuni în Iran, a acostat miercuri, 2 septembrie 2026, în Thailanda, unde cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului au început un sejur de cinci zile.

Portavionul a plecat de la baza sa din California pe 21 noiembrie 2025, inițial într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze operațiunea „Epic Fury”.

USS Abraham Lincoln, în centrul unor polemici în SUA despre condițiile de la bord

Relatările despre mâncarea insuficientă, problemele la instalațiile sanitare și nemulțumirile membrilor echipajului au stârnit critici în Statele Unite.

Administrația Trump a respins acuzațiile. Hegseth a susținut că relatările despre condițiile de la bordul portavionului au fost „complet denaturate”, iar desfășurarea de 286 de zile consecutive, „departe de a fi suficient de lungă”, a susținut Trump.

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