Vali Bărbulescu va prezenta show-ul online Ferma. Fostul concurent va descoperi toate secretele noului sezon

Edițiile incediare din fiecare săptămână vor continua, în acest sezon, online! Curios din fire, fostul bandit și concurent al sezonului patru, Vali Bărbulescu, a acceptat provocarea de a reveni în fermă.

De această dată, el va fi cu ochii pe concurenți și pe strategiile acestora și ne va aduce informații exclusive, într-o emisiune pe care o vom putea urmări pe PRO TV Plus.

Astfel că nopțile de marți, miercuri și joi se vor încheia mereu cu informații în plus! Vali Bărbulescu va prezenta emisiunea Ferma.

În plus, va discuta cu invitații cele mai interesante momente din episodul serii, va afla lucrurile care nu s-au spus în timpul competiției de la cei eliminați și va rămâne conectat la următoarele peripeții ale fermierilor.

Înaintea de marea premieră, Vali Bărbulescu ne va aduce, în exclusivitate, luni, 7 septembrie, impresiile Mihaelei Rădulescu, prezentatoarea Ferma. Orășeni vs săteni, despre acest sezon și despre noii concurenți!

„Sunt ferm convins că în 2020, conținutul ONLINE este cel puțin la fel de important ca cel ON AIR.

Abia aștept să arăt românilor de peste tot ceea ce nu văd la TV, ceea ce nu citesc în ziare sau nu află de la vecinii de palier despre cel mai tare reality show din România: FERMA. Orășeni vs Săteni. În plus, la „FERMA. ÎN PLUS” vorbim despre INTERACTIVITATE și despre o adevărată comunitate a fanilor FERMA. LIKE & SHARE!”

