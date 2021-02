Vali Vijelie a flirtat cu Denise Rifai: „După felul cum te uiți la mine”

Vali Vijelie, 50 de ani, a fost pus pe glume cu moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, pe durata interviului-maraton prezentat, marți 2 februarie, de Kanal D. Finalul a fost încins.



„Fără mustață, mai aveți succes la femei?”, a întrebat jurnalista.

Chicotind, artistul a replicat: ”După felul cum te uiți la mine… Cred că am mai mult succes, părerea mea! Da, mi-am ras mustața după un pariu cu prietena și cu colega mea Minodora, la emisiune, la Măruță. Multă lume îmi spune că eram mai frumos cu mustață, dar am zis că merg înainte fără”.



„Mă provoci”



Ultima întrebare – ce melodie ar face pentru Denise Rifai? – l-a îndemnat pe Vali Vijelie să improvizeze în direct.



Vali Vijelie și Denise Rifai. Foto Kanal D

Fredonând, recitând, cântărețul și-a pus talentul la muncă: „Învață-mă să te iubesc / Să nu te pierd, să nu-ți greșesc, că te iubesc!”.

A făut apel și la ultima melodie compusă: „Mama la copiii mei / Doar tu vreau să fii / În casa noastră să avem doar bucurii / Să fiu bărbatul tău, să fii nevasta mea și la necaz să nu ne știe nimenea”.



La final, Vali Vijelie a vrut chiar să afle mai multe informații despre Denise Rifai: „Apropo, ești căsătorită? Nu ești, dar îți dorești? Cum ai vrea să arate bărbatul vieții tale? ”Pe tine jur, iubire, te iubesc de mor / Tu pentru mine ești lumina ochilor”. Stai, că mă provoci, gata!”.



„Am căutat să nu supăr”



După încheierea seriei de 40 de întrebări, Vali Vijelie a preluat inițiativa: „Simți că am mințit pe undeva? Da? Te felicit că ești o fată inteligentă. De fapt, nu am mințit, am căutat să răspund să nu supăr pe nimeni”.

Denise Rifai l-a complimentat pe invitatul ei: „Ați fi fost un politician de mare prestigiu, atât de diplomat ați fost, în anumite răspunsuri, ocolind cu grație și cu inteligență întrebările în substratul lor. Dar v-am simțit un om autentic, generos și cumpătat”.



