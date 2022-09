Extrem de dezinvolt, Vasile Ceterașu a recunoscut că nu a fost cel mai cuminte bărbat și și-a înșelat soția. Pe Amalia, femeia cu care are un copil, a cunoscut-o la o nuntă în Cluj.

„Am cunoscut-o la o nuntă la Cluj, ea era separat, nu cânta cu noi. Eram cu orchestra mea… I-am luat numărul de telefon, am vorbit, i-am zis să vină să cânte cu mine că va fi bine. I-am zis că o duc pe cele mai mari scene, peste tot. Ea vedea posibilitatea, oportunitatea. I-am spus și calde, și reci… Am mai înflorit, am băgat din tot, ca să fie bine”, a declarat acesta.

„Noi am fost și certați”

Cu o sinceritate ieșită din comun, Vasilică Ceterașu a recunoscut că a fost infidel încă de la începutul relației cu partenera lui. Amalia l-a prins în repetate rânduri cu alte femei, dar chiar și așa s-a căsătorit cu el.

„Noi am fost și certați. M-a și prins, când mă urmărea prin oraș cu mașina când eram cu altele în drepta. Noi eram împreună, dar mai vorbeam și cu altele. Dar doar vorbeam (râde, n. red.). Mă urmărea prin oraș și mi-a zis că se mută la mine. Apoi a rămas însărcinată, am făcut nunta că botez…”, a spus Ceterașu.

El își mințea partenera, iar Amalia îl urmărea și afla ce făcea acesta, de fapt. „Ziceam că sunt plecat și ea mă urmărea. Și mă găsea. Nu m-a bătut (râde, n. red.) că fugeam. La mine e greu să mă prinzi, mă vezi, dar nu mă prinzi”, a continuat seria declarațiilor,

Vasile Ceterașu i-a dat o mulțime de motive de gelozie soției sale, dar chiar și așa, Amalia i-a rămas alături necondiționat. Artistul a avut și cont pe o aplicație de matrimoniale.

„Mă mai și sunau cu număr ascuns fete… Dar cred că erau puse, că cineva voia să ne facă rău, să ne despartă. Tinderul ăla, câte probleme”, a spus Ceterașu.

„Am plecat să duc gunoiul. Am fost plecat vreo 4 zile, la mare”

Obișnuia să plece cu zilele de acasă și să se distreze, în timp ce partenera lui îl aștepta. „Am plecat să duc gunoiul. (râde, n. red) Am fost plecat vreo 4 zile, la mare. L-am luat și pe cumnatul meu când duceam gunoiul. Dar m-a sunat un prieten, mi-a zis că sunt cluburile deschise și cum era luni seara… Marți dimineața eram la mare.

Am sunat-o cu cameră – ea credea că dorm – dimineața și îi arătam lacul din Mamaia. Credea că sunt la Cluj. I-am arătat și marea… Când m-am întors, nu zic, m-am întors cu încă un buchet de flori, așa, mai special. Am și sunat pe la Suceava, să pregătească ceva special… Mi l-a dat în cap!”, a povestit fostul concurent de la „Românii au talent”.

