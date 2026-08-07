Rețeta de tocăniță de linte, recomandată de Cătălin Scărlătescu, se gătește ușor și ai nevoie de doar câteva ingrediente

„Aveți nevoie de o cutie de linte, din comerț, e deja fiartă. Dacă vă apucați să o fierbeți pe cea crudă vă ia prea mult timp și nici nu va rămâne bobul întreg. Mai avem nevoie de ceapă, usturoi, roșii, ardei gras, toate se feliază și se călesc, apoi se lasă la înăbușit.

La sfârșit, pe deasupra se pune pătrunjel verde, tocat mărunt. Gata lintea, gata prânzul! Spor la linte, la proteine, se gătește foarte repede, nu mai pierdeți timpul în bucătărie”, a menționat el, pe YouTube.

Carmen Brumă propune salata sățioasă de legume cu brânză

„Vă arăt, astăzi, una dintre rețetele mele preferate de salată. Poate fi o masă în sine, pentru că este foarte sățioasă și are toți macronutrienții necesari: proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase. Aveți nevoie de sfeclă roșie coaptă, un excelent tonic pentru ficat, ceapă verde, pătrunjel, mergea și niște leurdă, dar nu mai aveam, nuci românești, caș proaspăt de capră, ulei de măsline și niște ouă fierte, eu am folosit trei”, a spus ea, pe Instagram.

Modul de preparare:

„Se spală legumele și se taie cubulețe. La fel faceți și cu brânza de capră și ouăle, pe care le-ați fiert înainte. Într-un vas se pune apă, se lasă să dea în clocot, după care puneți ouăle și nu le lăsați decât cinci minute.

Dacă nu aveți răbdare ca ouăle să se răcească treptat, luați un bol, în care turnați apă rece sau cu gheață, și așezați în interior ouăle luate din apa clocotită. E foarte simplu de preparat. Tocați pe rând ingredientele, le adăugați în bol, în ordinea în care doriți, puneți uleiul, sare, dacă simțiți nevoia. Eu nu am pus, și salata e gata în câteva minute. E foarte hrănitoare, are vitamine, minerale, fibre și este o soluție inclusiv pentru cei care sunt într-un proces de slăbire”, spune Carmen Brumă.

Laura Cosoi, mamă a cinci fete, vă propune 5 sucuri proaspete din legume și din fructe:

Sucul 1: două pere, două tulpini de țelină, 25 ml de apă, sucul de la 1/2 lămâie, un castravete.

Sucul 2 (folosești doar storcătorul de fructe): 3 morcovi, două mere, o bucățică de ghimbir proaspăt (3 feliuțe).

Sucul 3: 4 bețe țelină, un castravete, două mere, un pumn de spanac, sucul de 1/2 de lămâie, o bucățică de ghimbir. Dai prin storcător țelină, ghimbirul și merele (curățate de cotor) și apoi torni compoziția în blender împreună cu castravetele decojit și tăiat în bucățele, spanacul și sucul de lămâie.

Sucul 4: 4 roșii mici, un castravete, 3 bețe țelină, pătrunjel verde 3-4 fire, sucul de la 1/2 lămâie, 2 morcovi.

Sucul 5: două mere, 1-2 pere, două kiwi, o bucățică de ghimbir.

Mod de preparare

„Treci rădăcinoasele prin storcătorul de fructe și amesteci compoziția în blender, împreună cu roșiile, pătrunjelul, ardeiul și castravetele (decojit). Poți să pui și două cuburi de gheață și dacă ți se pare sucul prea gros mai adaugă puțină apă pe lângă sucul de lămâie”, a menționat Laura Cosoi.

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