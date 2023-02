„În prezent traversăm, fiecare dintre noi, o perioadă frumoasă a maturității noastre, având copii adolescenți, parteneri de viață, profesii și pasiuni care ne împlinesc și, nu în ultimul rând, o formă fizică excelentă.

Chiar dacă Gaz pe Foc a intrat în hiatus, în anii 2000, am rămas prieteni și am discutat adesea despre „cum ar fi dacă într-o zi am reuni formația, am compune și cânta din nou, am lansa melodii noi și am reveni pe scenă…”.

Ceea ce s-a și întâmplat vara trecută, când ne-am reunit pentru o scurtă perioadă în sprijinul unei campanii caritabile. Reacția publicului – atât a fanilor noștri din anii ‘90, cât și a celor care ne-au «descoperit» mai târziu – a fost excelentă, așa ca am decis să continuăm și, în parteneriat cu Roton Music, să lansăm un EP, care să facă legătura între stilul care ne-a consacrat și viziunea noastră actuală despre muzică”, declară membrii trupei.

Nestins include trei piese, una dintre ele fiind un remix al celui mai mare hit al lor, Adio, dar și o piesă nouă, Iartă-mă. Cea de-a treia piesă, De ce, este un remake după piesa lui Cornel Fugaru. Toate vorbesc despre aceleași emoții cu care trupa și-a obișnuit fanii și care vor fi o punte în timp.

Despre Gaz pe Foc

Trupa Gaz pe Foc, care se afla pe buzele tuturor în anii 2000, s-a reunit la începutul lunii august pentru a face o faptă bună. Lucian Viziru, Andrei Roșu, Paul Panait și Alin Lupșa au demonstrat că au în comun, pe lângă dragostea față de muzică, și dorința de a face bine. Astfel, Gaz pe Foc a organizat la finalul lunii septembrie un concert caritabil pentru strângere de fonduri în beneficiu HOSPICE Casa Speranței – fundație care a reușit să ofere, până în prezent, îngrijire paliativă pentru 45.000 de pacienți, adulți și copii.

