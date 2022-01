Diana Munteanu și Claudiu Niculescu s-au căsătorit 2007, iar rodul iubirii lor e fiul David. Din păcate, cei doi au divorțat în 2014, după șapte ani de căsnicie. Copilul locuiește cu ea, iar cu tatăl se vede cât poate de des.

„Nu am nici o restricţie în privinţa vizitelor. Diana este foarte înţelegătoare şi mă lasă să stau cu David cât vreau, când vreau, inclusiv să plecăm în vacanţe. Asta îi face bine copilului. Fiecare weekend după meci mi-l petrec cu David, facem diferite activităţi. Mergem la mall, la film, la locul de joacă”, spunea el în 2015 pentru click.ro.

Pe timpul mariajului, Diana Munteanu avea și atunci o carieră în televiziune, iar el o carieră în fotbal. A jucat la diverse echipe atât în România, cât și în străinătate. Invitată în emisiunea AS.RO LIVE, a lui Cătălin Oprișan, vedeta a spus ce se întâmpla când Claudiu Niculescu juca în afara României. Ea făcea naveta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Când a semnat Claudiu în Germania, nemții au vrut să știe dacă are soție, dacă are viață liniștită. Pentru ei e foarte important ca omul ăla să aibă liniște. Au zis: «Vii cu ea aici, te muți cu ea aici».

Eu în perioada aia filmam «Conferința de presă», veneam o dată pe lună, filmam patru ediții și plecam înapoi. Asta am făcut jumătate de an la Duisburg, jumătate de an în Cipru”, a povestit Diana Munteanu, potrivit as.ro, cu referire și la cariera lui Niculescu la Omonia Nicosia (2009-2010).

În aceeași emisiune, Diana Munteanu a dezvăluit că fiul ei și al lui Claudiu Niculescu îl urmează în carieră pe tatăl lui, băiatul joacă fotbal.

„David, de la doi ani, învârte orice capac prinde prin casă. Mama mi-a zis: Hai mai bine să îl duci la fotbal, că probabil dacă îl duci acolo scapă de treaba asta. Că dacă îl ții, o să își dorească și mai tare.

Am zis că îl duc, să facă un pic de mișcare. Am zis că e foarte bine, se mai disciplinează.

Uite că nu am scăpat nici în ziua de azi. Eu sunt mamă liniștită. Sunt liniștită pentru că știu că lui David nu îi place deloc să mă audă (n.r. – strigând pe stadion, la meciurile lui). Acum nu mă pot pronunța (n.r. – dacă e talentat la fotbal băiatul ei), dar din ce zice lumea probabil că o avea ceva în genă”, a mai declarat prezentatoarea.

PARTENERI - GSP.RO Obiceiul ciudat al finalistei de la Australian Open. Ce face între gameuri: „Nu am văzut niciodată așa ceva în tenis!”

Playtech.ro Profeția lui Nostradamus despre posibilul război Rusia – Ucraina. Legătura tulburătoare cu România

Observatornews.ro Sancţiunea de care Rusia se teme cel mai mult. Unii specialişti o numesc "opţiunea nucleară"

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat

Știrileprotv.ro Video. Momentul în care soldatul ucrainean își împușcă cu sânge rece camarazii

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta