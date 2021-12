Este încă energic și are poftă de muncă! Mitică Popescu are 45 de ani de actorie și de peste 20 de ani prezintă emisiunea „Dale lu Mitică”. Pe data de 30 noiembrie, acesta și-a serbat ziua de naștere, iar pentru Click a dezvăluit cum a petrecut. A avut alături prietenii apropiați, cei care îi aduc mereu buna dispoziție. „Eu m-am serbat mai devreme, pentru că am auzit că o să fie frig de ziua mea. Am ascultat vremea la televizor și se anunța că va fi rece azi, de Sfântul Andrei. Așa că duminică am invitat câțiva prieteni pe la mine, majoritatea cucoane, că mai glumesc prietenii mei și-mi zic: «Ce faci, măi, iar ai invitat haremul?!».

Ce să vă spun, dragilor, la vârsta mea mă simt bine, Slavă lui Dumnezeu. După aproape 45 de ani de muncă, cum aș putea să mă simt? Am primit foarte multe telefoane, urări, ceea ce mă bucură mult, am iubit oamenii și ei mă iubesc pe mine. N-am făcut la nimeni rău, n-am vorbit pe nimeni de rău. În viața mea mi-am văzut de treabă și nu am avut suflet rău. Îmi doresc să fim sănătoși, să fim liniștiți, să scăpăm de cele rele care se anunță. Și, dacă s-o putea, să mă revăd cu cei dragi, publicul meu”, a povestit Mitică Popescu, actorul care se plimbă des prin parcurile din București și stă la povești cu fanii săi.

„Tata a fost la primărie să mă declare pe data de 2 decembrie”

Cu această ocazie s-a aflat și că actorul este născut de Sfântul Andrei, dar în buletin este trecut pe data de 2 decembrie. „Mama mi-a spus că m-am născut de Sfântul Andrei, însă tata a fost la primărie să mă declare pe data de 2 decembrie. Probabil că era și el bucuros că are un flăcău și o fi petrecut cu vreun prieten (n.r. – actorul râde). Știți cum erau pe vremurile acelea, iernile foarte grele și nu puteai ajunge să declari copilul în acte mai repede.

Și regretata mea soție la fel, a fost declarată mai târziu de către părinți. Ea îmi povestea că s-a născut în noaptea de 21 spre 22 noiembrie când se schimbau zodiile, dar în zilele acelea a fost un viscol și o iarnă atât de grea în satul Hăulișca, din Vrancea, că abia pe data de 10 decembrie a ajuns la primărie”, a mai povestit Mitică Popescu.

În urmă cu câteva luni, s-a aflat cum s-a descurcat în pandemie Mitică Popescu. „Eu am stat în casă luni bune, ca să mă protejez. O perioadă, cumpărăturile mi le făcea altcineva, mi le lăsa la ușă. Foarte rar ieșeam și eu din casă, strict necesar, mai mult la doctor și la magazine, când aveam nevoie de ceva. Am respectat restricțiile, am purtat mască”, a declarat Mitică Popescu pentru playtech.ro.

