Viața mai puțin știută a lui Gheboasă: „Am fost în plasament când eram mic. Tata era arestat, mama nu mă voia”

În urmă cu câteva săptămână, Gheboasă a fost invitat în emisiunea online „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță. Prezentatorul i-a adresat invitatului său mai multe întrebări despre viața personală, iar el nu a ezitat să răspundă.

A mărturisit că mama nu l-a vrut niciodată, iar tatăl era în închisoare, astfel a fost luat de către autorități și dat în plasament unei familii. El își iubește mult tatăl și bunicii, dar mai ales pe părinții adoptivi, care au avut grijă de el, scrie kanald.ro.

„Povestea familiei mele este în felul următor, când eram mai mic, tata nu a putut să mă ia, tatăl meu era arestat și mama mea nu mă voia, știi. (n.r. – Cum mama ta nu te voia?) Mama nu mă voia, nu știu. Asta este tot ce știu eu, poate este o altă poveste în spatele acestei povești.

(n.r. – Cine ți-a spus că nu te voia?) Păi, și bunicii mi-au zis că mama nu mă voia, avea alte lucruri de făcut decât să stea după mine. Nu mi-a spus mama asta, nu am ținut legătura cu mama, că m-a urât toată viața, adică nu m-a vrut niciodată și cumva nici eu n-am vrut-o pe ea. Pe mine nu m-a dat la întors sau să sufăr că nu m-a vrut mama, când am crescut îl aveam deja pe tata și am avut bunicii care m-au ținut strâns la piept (…) Mi-am dat și eu seama că mama nu m-a vrut și mi-am dat seama că mă ura pentru că mă înjura mereu când ne vedeam”, a spus Gheboasă despre mama sa.

Recomandări DOCUMENT. Rectorul Academiei SRI contestă „competențele” profesorului Bjola de la Universitatea Oxford de a analiza doctoratul ministrului Bode

Ulterior, el a ajuns în plasament. O familie a avut mare grijă de el. Nici bunica nu l-a uitat, când s-a făcut mai mare primea de la ea bani, chiar dacă aceasta avea salariul de 1.300 de lei lunar.

„Eu am fost în plasament când am fost mic, vreo 5-6 ani de zile, la o familie, care m-a botezat, țin să le mulțumesc pe această cale, îi respect și îi iubesc (…) M-au crescut până la 6 ani și în acest timp tata era singurul care avea un drept, în afară de mama. Tatăl meu s-a eliberat și a făcut tot posibilul, legal, să mă ia acasă”, a mai dezvăluit artistul la emisiunea „În oglindă”.

Părinții săi vitregi au plecat apoi în străinătate, la muncă, iar el a rămas cu bunica. „Au fost lipsuri pe toate părțile. În primul rând, părinții mei au fost plecați mereu, pentru că trebuiau cumva să ne facă să trăim, cumva, bine, decent. Părinții mei s-au chinuit mereu, au fost prin alte părți. Acum, când am ajuns mare, fac tot posibilul să-mi ajut familia. În casă era totul vechi, era mobilă din aia foarte veche, din pal, din aia tare. Mă băgam sub pat, mă jucam acolo cu verișorii mei.

Recomandări Manager dimineața, medic de gardă noaptea. Cum reușește o șefă de la Ambulanță să adune 6.000 de euro lunar

Îmi aduc aminte și acum dormitorul ăla, când dormeam toți în pat. Dormeam precum cârnații. Și mai aveam niște veri ca veneau mereu în vizită de sărbători și le puneam cearșafuri pe jos și dormeau pe jos, întinși. Lucrurile astea te călesc și te fac să vrei mai mult de la viață”, a povestit Gheboasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„E foarte rău să mergi la pușcărie. La pușcărie nu există Dumnezeu”

Când avea 16 ani, el a avut probleme și cu legea. „M-am trezit arestat pe beci. Aveam 16 ani. Am mers într-un club din oraș și am ieșit afară la țigară. S-a ivit o bătaie, grup cu grup, s-au bătut foarte multe persoane cu foarte multe persoane și m-am bătut și eu. Am și dat, am și luat. Eram foarte beat. Nu știu, că la un moment dat m-am trezit la secție. Era și tata acolo.

Am băut foarte mult, nu mai știam ce am făcut și următoarea zi am fost pe beci. De când am văzut ce înseamnă să fii arestat preventiv, am pus stop la orice prietenie, cu orice om de genul și m-am focusat pe ce mi-am dorit eu. Eu am crezut că plec la închisoare și că viața mea e gata. Eu aveam probleme cu Poliția. Educația pe care am primit-o 6 ani, m-a ținut până acum. E foarte rău să mergi la pușcărie. La pușcărie nu există Dumnezeu. Până la urmă, mi-am primit o amendă”, a dezvăluit Gheboasă, conform fanatik.ro.

Recomandări Soldații ruși răniți sunt trimiși înapoi pe front „cu schije în membre sau cu plămânii perforați”, arată o investigație a presei independente din Rusia

Ce studii are Gheboasă

Deși e artist, Gheboasă are o altă meserie, el știe să repare frigidere. „Regret faptul că nu am terminat liceul. Eu am școala profesională. Eu am o meserie, știu se repar frigidere. Am terminat Liceul Național Ion Ciorănescu. Dar am timp să termin și liceul. N-am reușit să dau Bac-ul. În timp ce fac muzică, aș fi putut să-mi fac și studiile. (…)

Nu înțelegeam nimic de la școală. Nu eram așa bun să înțeleg din prima. Nici profesorii nu ne scoteau la tablă să ne explice. Știam că profesorul n-o să mă ajute. Ani de zile am fost oaia neagră. Simt că profesorii puteau să se ocupe mai mult de mine. La școală aveam numai 4”, a declarat Gheboasă.

Cine e soția lui Gheboasă

Luiza Maria e soția lui Gheboasă. Pentru ea a plecat de la Survivor România 2023, să fie alături de ea și vrea să îi ofere un cadou, și anume să facă un copil împreună. „Îmi împart viața și mi-am pus și sufletul pe tavă unei persoane cu care ne-am combinat prima oară când avea ea 13 ani și eu 15. Părinții nu ne lăsau, cel puțin ai ei.

Eram din două cartiere care mereu au fost în conflict. Ne-am iubit pe ascuns. Ne-am întâlnit din nou când am fost mai mari. Mergeam la sală împreună. Am început să discutăm despre noi și am fost de acord să ne împăcam. Ne-am gândit că am fost sortiți. Eu îi ziceam, când eram mici, că ea o să fie soția mea”, a spus artistul la emisiunea „În Oglindă”.

GSP.RO „Nu se poate așa ceva!”. Alex Pițurcă a răbufnit în sala de tribunal, la procesul lui Mario Iorgulescu

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Imagine MACABRĂ cu președintele Turciei. VIDEO ȘOCANT. Se anunță un conflict uriaș

Viva.ro Drama neștiută din viața lui Carmen Iohannis. Prima Doamnă a trecut prin încercări cumplite

Observatornews.ro Cântăreţul de manele Jador a rămas fără banii strânşi un an de zile, după ce i-a fost clonat cardul Raiffeisen: "E o sumă destul de mare pentru mine"

Știrileprotv.ro Cine este Vlad Obu, patron de videochat și prieten cu frații Tate. Ce postează pe contul său de Youtube

FANATIK.RO Tezaurul României, adevăruri nespuse despre cum a fost sechestrat la Moscova. Cât aur avem de recuperat din Rusia și ce mesaj au transmis inițial sovieticii

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2023. Berbecii sunt invitați la reconstruirea echilibrului între nevoile lor reale și cele ale apropiaților care depind de ei