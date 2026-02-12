Viața neștiută a Iuliei Vântur în India. Cu ce momente grele s-a confruntat vedeta: „Cea mai neagră perioadă”

De la o carieră solidă în televiziunea din România la statutul de artist apreciat în India, Iulia Vântur recunoaște că parcursul ei nu a fost deloc unul lipsit de obstacole. La 45 de ani, vedeta vorbește deschis despre provocările întâmpinate după mutarea la Bollywood și despre momentele de cumpănă care au pus-o la încercare.

Decizia de a-și construi un nou drum profesional într-o industrie complet diferită a însemnat pentru Iulia un nou început. Dacă în România era deja un nume cunoscut, în India a fost nevoită să demonstreze totul prin muncă, disciplină și perseverență.

Iulia Vântur spune că eforturile de a-și face un loc pe scena muzicală și cinematografică din India au venit la pachet cu multe sacrificii. Adaptarea la o altă mentalitate, la un alt stil de viață și la un ritm profesional intens nu a fost ușoară.

„Am muncit mult pentru asta, am și plâns de neputință, neștiind că-i prea devreme, că totul se construiește cu răbdare și consistență. M-am și îndoit de mine, de drumul ales, însă de fiecare dată apărea un proiect care-mi demonstra că acesta este locul meu. Până când am înțeles că persoana căreia voiam să-i demonstrez sunt eu! Eu trebuia să fiu mulțumită de mine, mândră de mine. Eu trebuia să știu că pot. După ani de provocări, am aflat, m-am convins că pot orice-mi pun în minte și în suflet. Sunt genul de om care pune 100% în ce crede și iubește. Și știu că manifestarea mea are putere mare, mi s-a dovedit de multe ori!”, a povestit ea, într-un interviu viva.ro

„Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului”

Pe lângă presiunea artistică, pandemia de COVID-19 a adus un nou val de dificultăți. Restricțiile de călătorie au împiedicat-o să ajungă în România pentru a-și vedea părinții, iar dorul de familie a fost una dintre cele mai grele poveri.

Mai mult, pandemia i-a adus și pierderi personale. Iulia Vântur a dezvăluit că virusul i-a răpit persoane dragi sufletului său, experiențe care au marcat-o profund.

„Cea mai neagră perioadă a fost în timpul lockdown-ului, în pandemie, m-a consumat emoțional teribil. Pentru foarte multă vreme nu am putut să vin în țară, să-mi văd părinții și oamenii dragi din România. Am simțit cum e să ți se rupă sufletul de dor. Majoritatea oamenilor treceau prin multe provocări, apropiați pe care i-am pierdut, din cauza virusului. Și-mi doream mai mult ca oricând îmbrățișarea mamei, însă nu puteam să-i văd pe ai mei decât pe video-call.

De atunci, mi-am promis că voi face în așa fel încât să petrec mai mult timp cu părinții mei. Acum ne vedem mai des decât ne vedeam când stăteam în București. De fiecare dată când vin în Europa sau aproape de Europa, ori vin acasă, ori îi chem pe părinți să vină cu mine. Mă bucur că trăim multe din momentele importante împreună. Când mi-a fost greu, m-a ajutat gândul că nimic nu durează o veșnicie, nici răul, nici binele”, a mai spus Iulia Vântur. 

În ciuda tuturor obstacolelor, Iulia spune că aceste încercări au întărit-o și au ajutat-o să își descopere resurse interioare pe care nu știa că le are. Astăzi, privind în urmă, vedeta consideră că fiecare pas dificil a contribuit la omul și artistul care este acum. Succesul obținut în India nu a fost întâmplător, ci rezultatul unei munci constante și al unei determinări care nu a cedat în fața greutăților.

