Pe Instagram, unde are aproape 250.000 de urmăritori, Vica Blochina a postat ieri, 19 iulie, două imagini cu ea, din camera de hotel. Pozele le-a realizat singură, în oglindă, și apare complet goală. „Oglindă, oglinjoară…”, a scris vedeta în dreptul fotografiilor.

Acum, Vica Blochina e mândră de silueta ei, căci a slăbit mai multe kilograme după ce a suferit o operație, plicatura gastrică.

Câte kilograme a slăbit, de fapt, Vica Blochina

Vica Blochina și-a micșorat stomacul în urmă cu mai bine de o lună. Vedeta a suferit o intervenție numită plicatura gastrică, pentru care a plătit mii de euro, după cum a anunțat în podcastul ei de pe YouTube, „Femeia deasupra”.

Vica Blochina a urmat mai multe diete, regimuri alimentare stricte, însă nu a mai reușit să dea jos kilogramele nedorite. Astfel, vedeta a ajuns la medic, unde a suferit intervenția plicatura gastrică, de micșorare a stomacului. Doar 48 de ore a stat internată în spital și nu a avut nicio durere. În emisiunea ei de pe YouTube, ea a dezvăluit mai multe despre intervenția suferită, cât și prețul acesteia, în euro. „48 de ore am stat în spital. Ce înseamnă plicatura gastrică?

Este micșorare de stomac. Costul operației este undeva la 3.900 de euro, se face o analiză completă înainte de operație. Ce am voie să mănânc? Creme de legume, piureuri, dar mai mult lichide. Apoi piureuri mai solide și apoi după o lună ai voie să revii cu mâncarea normală. (…) Dacă mănânci mai mult și mai repede, ai o senzație de sufocare și îți vine să vomiți, deci trebuie să mănânci extrem de încet”, a zis Vica Blochina pe YouTube.

De când a suferit operația, Vica Blochina a dat jos mai bine de 11 kilograme, dar nu se oprește aici. Vrea să dea jos încă nouă.

Cât costă un sejur la hotelul unde e cazată Vica Blochina în Turcia

În acest an, Vica Blochina nu a mai putut să meargă într-o vacanță în care să se distreze așa cum obișnuia până acum, pentru că recent a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului. Vedeta se află acum în Turcia, într-un resort de lux. Ea nu este singură, ci însoțită de buna ei prietenă Ella, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, show-ul matrimonial de la Kanal D.

„După foarte mulți ani am ales să merg în Turcia la un resort, eu nu sunt adepta resorturilor, că aici de obicei e mai mult pentru copii, dar acum sunt într-o locație pe care foarte multă lume a lăudat-o, aici găsești absolut tot ce ai nevoie. Pentru că eu mi-am făcut o operație la stomac, eu nu pot merge la distracție, nu pot nici să mănânc, nici să beau, și am zis să fac ceva pe liniște, am ales un resort foarte mișto în Turcia, am all-inclusive, pot să ciugulesc când vreau eu, prefer să mănânc foarte puțin, dar mai des. Sunt condiții foarte, foarte bune aici, am ales Turcia cea mai convenabilă variantă pentru acest an. Sigur dacă mergeam în altă parte mai pe distracție îmi era greu și sigur greșeam din punct de vedere alimentar. Stau o săptămână în vacanță”, a spus Vica Blochina pentru Spynews.ro.

Fosta balerină nu s-a uitat deloc la bani când a ales hotelul la care să își petreacă următoarele zile. Vica Blochina a povestit că la acest hotel vin și celebrități precum J.Lo, Christina Aquilera sau Jason Derulo.

„Cea mai ieftină cameră pentru 7 zile costă 7200 de euro, pe aceasta am ales-o eu. Mi s-au confirmat toate review-urile hotelului pe care le-am citit înainte să vin. Ce m-a convins pe mine să vin în acest loc e că în fiecare an sunt invitați pentru oaspeții hotelului cântăreți foarte renumiți, vin de exemplu J.Lo, Christina Aquilera, Black Coffee, Jason Derulo o să vină acum în vara aceasta. Mi s-a părut wow, că dacă ești cazat în acest hotel ai totul inclus, chiar și aceste concerte cu mari cântăreți.”

