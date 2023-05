Născută în Lituania, Vica Blochina a venit în România comunistă înainte de a împlini 18 ani, inițial doar pentru o vară, însă a rămas definitiv aici. Fosta dansatoare la celebrul bar Melody, unde l-a și cunoscut pe cel care avea să îi marcheze destinul, Vica Blochina a avut o relație de peste 16 ani cu fostul selecționer Victor Pițurcă.

Despărțirea de celebrul selecționer de fotbal a adus-o pe Vica Blochina în atenția presei și a producătorilor de televiziune. Vedeta a oferit în cadrul interviului maraton, o serie de detalii despre viața ei tumultuoasă.

Denise Rifai și-a întrebat invitata dacă s-ar vedea vreodată într-o relație cu Cristi Borcea. Omul de afaceri a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, Alina Vidican, iar în prezent este cu Valentina Pelinel. Vica Blochina nu s-a gândit niciodată la o relație cu fostul acționar de la Dinamo, mai ales că e prieten cu tatăl copilului ei.

„Ferească Dumnezeu! Dar nici nu a fost contextul acela. Am fost la «Teo Show» și a fost vorba despre relații și foarte des am auzit că fata a ieșit cu un băiat, a plătit jumi-juma, niște aberații pe care eu nu le înțeleg. Mi-a venit mie un exemplu, fiind la Teo, să le dau exemplu pe Cristi Borcea, care este plătitor. Nu există! Eu îl știu pe domnul Borcea de la Pițurcă, sunt prieteni, nici prin cap, vreodată, nu mi-a trecut de așa ceva”, a povestit Vica Blochina, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Toate femeile își doresc să facă copii cu el, este super mega plătitor”

Fosta balerină are o impresie foarte bună despre Cristi Borcea și îl consideră un bărbat pe care toate femeile și-l doresc. Vica Blochina este de părere că soțul Valentinei Pelinel știe cum să aibă grijă de o femeie.

„Pur și simplu, da, eu consider că bărbatul ăla face viața așa cum este viața normal. De asta, toate femeile își doresc să facă copii cu el, este super mega plătitor. Eu nu contrazic lucrul ăsta, dar nu îmi doresc eu pentru mine. Nu se pune nicio problemă, dar, într-adevăr, știe prețul vieții și știe unde are și ce are de plată. E adevărat lucrul ăsta, atât. Nu! Mai mult, niciodată, nici prin visele mele, nu a existat așa ceva, să mă gândesc la așa ceva. Dar admir, pentru că e bărbat șmecher și știe exact cum se învârte viața. Cel mai șmecher din România. E coadă la el, se știe”, a mai precizat fosta amantă a lui Victor Pițurcă.

Vica Blochina recunoaște că Victor Pițurcă e iubirea vieții ei

Vica Blochina, care s-a născut în Lituania, a ajuns în România înainte să împlinească 18 ani. A dansat la celebrul bar Melody din București, acolo unde l-a și cunoscut pe Victor Pițurcă. 16 ani de zile a durat povestea lor de iubire, chiar dacă acesta era și este în continuare căsătorit cu soția Maria, care i-a dăruit doi copii.

„Este Victor Pițurcă iubirea vieții dumneavoastră?”, a întrebat-o Denise Rifai pe Vica Blochina aseară, în emisiunea de la Kanal D. „Este. A fost o poveste în așa fel de la Doamne Doamne, nu știu ce să zic, a fost una proastă în viață. El mi-a marcat viața, el, singurul om din viața asta care mi-a marcat viața”, a spus ea, conform kanald.ro.

Și a continuat: „De ce spun că a fost o alegere proastă? Pentru că eu nu mulgeam vaca, nu făceam curat la el, el m-a cunoscut drept cea mai mișto dansatoare, balerină din Melody, care era dorită de orice bărbat în momentul ăla.

Și erau 60% din oamenii care veneau la barul ăla care își doreau să iasă cu mine la masă și stăteau la coadă și dintre toți acei milionari care îmi aduceau Rolls Royce cadou și eu am râs de el, care veneau, oamenii cunoscuți cărora nu le spun numele că nu are sens. Eu am ales un bărbat, pentru care oamenii m-au judecat, un om însurat, cu doi copii și nu cel mai bogat, dacă eram eu așa materialistă. Tu ce crezi că i-a spus acest om unui copil de 19 ani? Că eu m-am ales cu aceste bube pe cap și să rămân amantă următorii 16 ani de zile pentru acesta în România. Eu am fost lângă el și l-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o”.

