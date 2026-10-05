Vica Blochina trece printr-o situație neplăcută în timp ce își renovează apartamentul. Vedeta susține că muncitorii recomandați de un prieten au încasat o parte din bani, însă lucrarea ar fi fost executată necorespunzător, iar ulterior nu a mai reușit să ia legătura nici cu ei, nici cu persoana care i i-a recomandat.

Vica Blochina a început în urmă cu câteva săptămâni renovarea apartamentului, însă lucrările nu au decurs așa cum se aștepta. Vedeta a apelat la o firmă recomandată de un prieten, iar muncitorii ar fi primit o parte din banii pentru lucrare și materiale.

Potrivit relatării sale, după ce au încasat banii, muncitorii ar fi plecat fără să finalizeze lucrările la nivelul așteptat. Vica Blochina spune că a descoperit problemele în urmă cu câteva zile, dar inițial nu a vrut să vorbească despre situație, fiind foarte nervoasă.

Vica Blochina susține că a fost păgubită în timpul renovării

Vedeta a explicat pe Instagram ce s-ar fi întâmplat în apartamentul său și a anunțat că intenționează să sesizeze poliția.

„Trebuia neapărat să fac acest story, ieri eram prea nervoasă și supărată. Și astăzi vreau așa cu calm să vă povestesc cum muncitorii recomandați de un prieten de-al meu foarte bun mi-au furat cheia și mi-au spart casa.

Au fugit cu banii luați, factura neplătită, banii luați pe materiale, adică jumătate lucrarea plătită la zi și lucrarea făcută execrabil. O să vă arăt că după trei zile au pușcat pereții, mi-a căzut vopseaua de pe ei. Și acum nu pot să dau nici de ei, nici de prietenul cel bun care mi i-a recomandat. Merg la poliție”, a spus Vica Blochina, pe Instagram.

Vica Blochina susține că problemele au devenit vizibile la doar câteva zile după intervenția muncitorilor. Potrivit acesteia, pereții ar fi început să se deterioreze, iar vopseaua ar fi căzut.

În același timp, vedeta spune că nu mai poate lua legătura cu muncitorii și că nu îl mai poate contacta nici pe prietenul care i-a recomandat. În acest context, aceasta a anunțat că intenționează să meargă la poliție pentru a reclama situația.

Vica Blochina nu știe dacă va păstra mobilierul vechi

Renovarea apartamentului a pus-o pe Vica Blochina și în fața unei alte dileme. Vedeta spune că își dorește să schimbe aspectul locuinței, însă nu este hotărâtă dacă va păstra anumite obiecte pe care le are de mai mulți ani.

Printre acestea se află mobilierul de cristal din baie, de care spune că s-a atașat, dar despre care nu știe dacă se va potrivi în noul design.