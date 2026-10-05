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Prima vedetă de pe lista Survivor România 2027: „Așa a vrut Dumnezeu”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Ella Vișan | sursa foto: Instagram
Ella Vișan | sursa foto: Instagram
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Se pare că Antena 1 nu doar că a început castingul pentru Survivor România 2027, dar a și semnat deja primele contracte pentru celebrul show de aventură care în trecut s-a văzut și la PRO TV și Kanal D.

Chiar dacă în culise lucrurile ar fi aproape rezolvate, iată că în spațiul public încă nu s-au aflat numele celor care vor pleca în Republica Dominicană pentru a testa cât pot să reziste pe o plajă pustie și ce probe pot să ducă la bun sfârșit.

Potrivit declarațiilor pe care le-a făcut chiar ea în mediul online, Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, ar fi prima vedetă care anunțată de la Survivor România 2027. Doar că, odată cu dezvăluirile potrivit cărora se pregătea pentru plecarea Republica Dominicană, tânăra a spus și că planurile i-au fost date peste cap.

După ce a făcut o drumeție pe Vârful Negoiu, Ella Vișan a căzut în gol 100 de metri și s-a accidentat, astfel că ea nu va mai pleca la Survivor România 2027.

„Singurul aspect negativ, pe lângă toate juliturile, este faptul că trebuia să merg la «Survivor». Dar așa a vrut Dumnezeu. Poate la anul, cine știe? Am fost externată în această dimineață”, a dezvăluit pe rețelele de socializare fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Înainte de a dezvăluit că trebuia să participe la Survivor România 2027, dar că planul i-a fost dat peste cap de întâmplarea neplăcută, Ella Vișan le-a povestit internauților și ce a pățit.

„V-am făcut un video before Vârful Negoiu, acum vă fac un video after Vârful Negoiu. Am rezistat eroic la 100 de metri de stâncă, am picat în gol. O experiență pe care nu am cum să o uit și nici nu vreau să o mai repet. Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate”, a spus tânăra pe internet.

Ella Vișan a căzut aproximativ 100 de metri în gol la Vârful NegoiuVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Ea a încercat să facă și o glumă: „Îmi făceam griji cu ce o să ajung din Porumbacu la Brașov, acum știu sigur că o să ajung cu ambulanța. Râdem, glumim, dar a fost groaznic. Mulțumesc băieților care au venit după mine în vale și m-au luat”!

Mai mult decât atât, Ella Vișan a afirmat că a ajuns la spital în Sibiu, că i s-a făcut un CT și că avea o plagă deschisă, probleme la coaste și mai multe julituri.

„Am fost preluată de salvamontiști de la cabană. A fost o experiență foarte interesantă. Am fost dusă la Spitalul de Urgență din Sibiu, unde mi s-au făcut mai multe analize. Sunt bine, mi-am aranjat puțin coastele, dar sunt ok. CT-ul a ieșit bine, doar că am câteva repercusiuni în momentul de față. Am avut o plagă deschisă și mai multe julituri. Mă doare tot corpul, dar sunt bine”, a încheiat fosta concurentă de la Insula Iubirii.

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Tags: Antena 1 Insula iubirii Survivor România televiziune
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