Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au aprins lumânări lui Cristian Tudor Popescu

Nicușor Dan condamnă ferm acțiunea susținătorilor lui Călin Georgescu, care au aprins lumânări în fața Arestului Central și i-au cântat prohodul jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Președintele a postat un mesaj pe Facebook în care a criticat dur evenimentele care au avut loc duminică seara.

Ce spune Nicușor Dan după ce susținătorii lui Georgescu i-au aprins lumânări lui Cristian Tudor Popescu

Nicușor Dan a transmis un mesaj public tranșant prin care condamnă gesturile susținătorilor lui Călin Georgescu față de Cristian Tudor Popescu, subliniind că derapajele la adresa presei depășesc limitele unei dezbateri democratice.

Într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook, președintele a evidențiat importanța protejării libertății de exprimare și riscul reprezentat de discursul de instigare la ură.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord de opinii în acțiuni de intimidare sau hărțuire. Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist sau cu opiniile sale, dar nu putem accepta într-o democrație transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a scris Nicușor Dan.

În continuarea mesajului, acesta a adăugat că activitatea presei este pilonul de bază al unei societăți libere: „Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprimă sau pentru activitatea sa profesională. Libertatea presei și libertatea de exprimare sunt valori fundamentale pe care avem obligația să le apărăm.”

Ce s-a întâmplat la Arestul Central

Reacția vine după un episod derulat în noaptea de 3 octombrie 2026 în fața Arestului Central din Capitală. Câțiva susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns la fața locului, au așezat pe trotuar lumânări aprinse sub forma literelor „CTP” și au intonat cântece religioase de înmormântare, invocând „Veșnica pomenire”. Momentul a fost filmat și răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Publicul a reacționat dur în mediul online, iar momentul a ajuns la atenția jurnalistului vizat.

Cristian Tudor Popescu a reacționat după gesturile susținătorilor lui Georgescu

Cristian Tudor Popescu a comentat situația în stilul său caracteristic, observând ironia amară a scenei în care oameni maturi îi cântau prohodul unui om aflat în viață și făceau urări de boală.

„Se pare că am murit”, spune Cristian Tudor Popescu la începutul mesajului pe care l-a postat în mediul online.

Pe pagina sa oficială de Facebook, Cristian Tudor Popescu a descris evenimentul, precizând că protestatarii au început prin a rosti o rugăciune „Tatăl Nostru”, după care au format o cruce din lumânări lângă inițialele sale.