În luna septembrie a acestui an, Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit de definitiv. Fostul soț al vedetei și-a refăcut viața și nu mai vrea să audă de mama fiicei lui. Recent, între Vica Blochina și Oana Roman a izbucnit un nou scandal, după ce fosta balerină a acuzat-o pe fiica lui Petre Roman că păcălește oamenii cu ceaiuri de slăbit și că se modifică în poze pentru a părea că are rezultate.

Vica Blochina a vorbit și despre căsnicia pe care fosta ei prietenă a avut-o cu Marius Elisei. Fosta balerină susține că fiica lui Petre Roman era agresivă cu tatăl fiicei sale.

„Marius Elisei a suportat cât a suport, apoi a fugit definitiv. A găsit de una bună şi aia a fost, Slavă Domnului! Şi-a dat seama că e greu cu balaurul.

„Zici că era sluga ei, efectiv s-a ridicat de pe scaun şi l-a lovit”

Jucam cărţi la ei acasă şi omul băuse două guri de vin, s-a ridicat de pe scaun Oana şi i-a dat trei palme peste cap. Eram eu, ei doi şi încă un cuplu la masă, jucam canastă, Marius făcea grătar, omul chiar nu era beat sau ceva. Zici că era sluga ei, efectiv s-a ridicat de pe scaun şi l-a lovit! L-a înjurat, l-a făcut în toate felurile. Noi am plecat acasă după acest episod de ruşine”, a declarat Vica Blochina pentru Playtech Știri.

„A început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele”

Conflictul dintre Oana Roman și Vica Blochina se va muta în instanță, pentru că cele două nu au de gând să lase lucrurile așa. Fosta concurentă de la Survivor România susține că fosta soție a lui Marius Elisei a început să vorbească urât despre ea, după ce a postat pe rețelele de socializare că păcălăște oamenii cu rezultatele unui ceai de slăbit.

„Ea a început să vorbească urât după ce am scris că ea e grasă şi îşi retuşează pozele. Eu nu am nimic de ascuns, de ce să mint? Tu ştii câte mesaje primesc de la oameni despre ea? Câţi au râs de ea… Inclusiv dintre prietenii ei. Ea nu are prieteni adevăraţi, nu a păstrat nimeni prietenia oamenilor. Nimeni nu îi ia apărarea, ea nu ştia să păstreze oamenii aproape. Toată lumea trebuie să facă ce vrea ea, altfel nu se poate.”

„Dacă ești într-un con de umbră și vrei să apari pe prima pagină a ziarelor, spui o mizerie despre Oana Roman”

Oana Roman a ținut să posteze și ea un mesaj pe rețelele de socializare. Vedeta nu a menționat numele Vicăi Blochina, însă reacția ei a venit la scurt timp după postarea fostei sale prietene.

„În România, dacă ești într-un con de umbră și vrei să apari pe prima pagină a ziarelor, spui o mizerie despre Oana Roman și ai găsit varianta sigură ca să fii din nou în atenția presei. Aștept ca cei care apar doar pe cârca mea în presă și la tv să facă ceva cu viața lor, astfel încât să fie în atenția publicului cu realizări personale”, a scris Oana Roman pe Instastory.

