Vica Blochina a fost invitată la emisiunea online „Fiță cu Adiță”, unde a vorbit și despre fiul său de 14 ani. Edan a decis să locuiască cu tatăl său, Victor Pițurcă. Decizia adolescentului a dat-o peste cap pe fosta balerină, însă ea i-a respectat alegerea, chiar dacă și-a pus o mulțime de întrebări înainte.

„Ca orice mamă care își iubește copilul. Îl iubesc foarte mult pe Edan. În momentul de față, după 14 ani, este mai mult cu tatăl lui. Asta a fost încă o chestie de depresie pe care am avut-o eu la un moment dat. Plângeam foarte mult și nu înțelegeam de ce nu vrea să vină și de ce nu vrea să mă asculte. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Edan are o relație frumoasă cu toată familia. Dacă el nu vrea să plece… (…) Cred că ține cu Steaua. Ce zice tata, asta e la el. Nu știu dacă pot să zic că am o liniște din punctul ăsta de vedere. Când pleacă copilul, te gândești ce am făcut greșit, poate am eșuat ca mamă, poate nu eram bună, poate eram prea dură. Să nu uit un lucru… Când tatăl nu recunoștea copilul, eu mi-am dorit și plângeam în fiecare zi, îmi doream ca el să își petreacă timpul împreună”, a declarat Vica Blochina.

Vica Blochina a fost în depresie

Puțini știu că fosta amantă a lui Victor Pițurcă a fost în depresie și și-a dorit să moară. În cadrul interviului, Vica Blochina a făcut dezvăluiri neașteptate despre stările pe care le avea. Deși nu-i lipsea absolut nimic, ea plângea încontinuu și nu înțelegea ce se întâmplă cu ea.

„Am avut momente în care mă trezeam și mă întrebam când mor. A fost foarte, foarte rău. Am avut o depresie din luna iulie până să plec în Thailanda. Eu am vrut să mor. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu. Eu am avut tot ce trebuie. Am casă, am copil, am tată care iubește copilul, am business care produce, am cercul de prieteni, orice femeie și-ar fi dorit să aibă viața mea, călătoresc, nu-mi lipsește nimic. Mă trezeam în fiecare zi și plângeam. Voiam să mor. Am fost la doi psihologi și au fost dezamăgire totală pentru mine. Eu nu sunt omul pastilelor, adică nu puteau să mă ducă la psihiatru”, a spus fosta balerină.

Vica Blochina face acum yoga și a studiat foarte mult despre energii. Ea consideră că mâncarea scade energia, astfel că a ales să devină vegană și să mănânce o singură dată pe zi. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă susține că acum a reușit să treacă peste depresie.

„Mâncarea scade energia. Modul necurat de viață, gândurile, gelozia. Eu încerc să fiu vegană. Mănânc o singură dată pe zi și încerc să mănânc ce mi se potrivește mie, pentru că mă ajută foarte mult. Mi-a fost foarte greu. Am vrut să mor. Nu am vrut să mă sinucid, dar nu mai voiam să trăiesc. Oamenii fac depresie când au de toate. Am trecut fără pastile, fără psihologi”, a mai spus Vica.

