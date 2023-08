Victor Slav și Bianca Drăgușanu au împreună o fetiță superbă, care locuiește cu mama ei. După divorțul părinților, custodia copilului a fost comună, astfel că cei doi se înțeleg foarte bine în ceea ce privește programul Sofiei.

Fostul prezentator TV i-a făcut o surpriză Sofiei și a dus-o în vacanță, în Bulgaria. Victor Slav și fiica lui au mai fost la acest resort și anul trecut, dar le-a plăcut atât de mult încât au decis să revină.

„Ne-am dorit o vacanță foarte reușită alături de familie și copii. Ne-am distrat pe cinste, deja știm ce facem vara următoare”, a scris Victor pe rețelele de socializare.

Se pare că Sofia Natalia s-a distrat de minune în vacanță, mai ales că a avut și o parteneră de joacă. Fiica lui Victor Slav și a Biancăi Drăgușanu s-a bucurat de piscinele de la hotel, dar și de nisipul de plajă.

Victor Slav s-a împăcat cu fosta iubită, Selina

În vacanță, Victor Slav și Sofia au fost însoțiți și de iubita fostului prezentator. Selina apare în fotografiile vedetei și pare foarte apropiată de fiica acestuia.

În luna aprilie a acesui an, fostul soț al Biancăi Drăgușanu confirma despărțirea de Selina, deși ruptura avusese loc cu mult înainte. Victor Slav spunea că după o relație de trei ani, ei au început să aibă viziuni diferite, astfel că au decis să pună punct poveștii lor de dragoste.

La momentul respectiv, în presă au apărut speculații potrivit cărora Selina nu i-ar fi fost fidelă prezentatorului, iar el a aflat de infidelitatea ei.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie. Fiecare locuiește în altă parte, eu m-am mutat. Am fost însă mereu discret cu viața mea personală și nu am vorbit despre aceasta. De cinci ani, de când m-am despărțit de Bianca, evit să vorbesc despre viața mea personală”, a declarat vedeta în aprilie.

Și a continuat: „Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”.

Cum se înțelege Victor Slav cu Bianca Drăgușanu la 8 ani de la divorț

După ce s-au separat, Victor Slav și Bianca Drăgușanu au încercat să aibă o relație bună, de dragul fetiței lor, care a venit pe lume în anul 2016. Sofia a crescut, acum locuiește cu mama ei, dar merge și des la tatăl ei. Foștii soți nu au însă o relație apropiată, doar când vine vorba despre copilul lor discută.

„Acum toate discuțiile noastre sunt strict legate de copil și atât. Ne intersectăm doar când sunt probleme sau discuții despre copil, nu avem foarte multe lucruri de discutat ca să iasă ceva contradictoriu.

Orice om se maturizează, timpul trece constructiv și în evoluție”, a dezvăluit Victor Slav pentru unica.ro.

