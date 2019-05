După ce a devenit mămică, Ada Condeescu a început să fie selectivă cu proiectele, pentru a avea timp să se ocupe de fetița ei și a regizorului Cătălin Mitulescu.

„Mi-am luat o pauză de un an, pauză, zic eu, pentru că de jucat am jucat la două luni după ce am născut. Dar am jucat spectacolul pe care-l am la Brașov, „Trei femei înalte”, nu am mai intrat în ceva nou, mă rog, doar așa, pe bucăți. Mi-am dorit foarte mult să fiu cu copilul meu la început de drum. E bine și pentru ea, în primul rând, dar și pentru mine, așa să ne creăm legătura aceea care nu se uită și nu se pierde niciodată”, a declarat, pentru Libertatea, Ada Condeescu.

„Am niște proiecte noi”

Actrița își pregătește acum revenirea: „Am niște proiecte noi, pe care sper să le dezvălui, mă rog, să se dezvăluie ele în toamnă, în septembrie. Mai am primăvara asta și vara la dispoziție să le încep, pe unele să le termin, iar din toamnă o să-mi reiau cu totul drumurile. Va fi în teatru, cu oameni extrem de talentați, cu o piesă foarte bună, mai puțin cunoscută la noi”.

Nu știe dacă mai face copii

Adei Condeescu îi priește maternitatea, chiar dacă rolul de mămică nu e deloc ușor. Se bucură că micuța a fost bine primită de frații ei vitregi și ne-a mărturisit că nu e hotărâtă asupra măririi familiei. „Ea mai are și frați, și surori, copiii lui Cătălin, care sunt mereu foarte protectori cu ea și atenți. Nu e simplu, nu mi-a fost ușor, nu e nici acum. Uneori zic: „Mamă, nu mai vreau alt copil”, alteori zic: „Aș mai vrea”. Așa că nu știu ce se va întâmpla. Depinde și cum vrea Cel de Sus”, a precizat actrița.

Video: Sorin Cioponea

Citește și: Interviu cu Clotilde Armand, vicepreședinte USR și consilier local la sectorul 1, despre politică și problemele din administrația locală: «La PSD e o caricatură de femeie, care distruge România»

Citește mai multe despre Ada Condeescu și Mama pe Libertatea.