George îi datorează meseriei întâlnirea cu Andreea Bălan, soția lui și mama celor două fetițe ale sale – s-au cunoscut la filmările unui videoclip de-al cântăreței, în care el a avut rolul principal. Iar meseria o datorează, în egală măsură, unui serial de peste Ocean și unui actor autohton!

Vlad Rădescu i-a dat brânciul decisiv către actorie

„Un serial din 97, „Sunset Beach” – ne explică George ce l-a influențat în alegerea carierei. Vedeam acel serial în 97-98, se dădea pe un post național, m-am îndrăgostit de serial, după care am ținut în mine gândul ascuns că, într-o zi, mi-aș dori să fac ceea ce acei actori făceau. Mult mai târziu, în 2011, m-am întâlnit accidental la o filmare, unde făceam figurație, cu domnul Vlad Rădescu. După un schimb de replici, am hotărât să merg la cursurile dumnealui, pe care le ținea la Universitatea de actorie și iată-mă, așa am dat la Teatru”, a povestit, pentru Libertatea, George Burcea, care a fost admis la UNATC din prima.

Vrea să se dezvolte pe partea de film

Actorul ne-a mărturisit că este atras mai mult de cinematografie decât de teatru și că are planuri mari în acest sens: „Mie îmi place mai mult filmul, pentru că îmi place să scriu și scriind, am început să mă dezvolt pe partea de scenaristică și pe partea de producție. Mi-am făcut și o casă de producție de filme”.

Până acum, regizorii l-au distribuit mai mult în roluri negative. A jucat polițiști, asasini și chiar violatori. „Problema nu e de unde te inspiri, problema e să fie roluri, că le faci”, a conchis George Burcea.

