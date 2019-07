De Denisa Macovei,

Ilinca Vandici este imaginea propriului brand

Ilinca Vandici pregătește terenul pentru când televiziunea n-o s-o mai vrea sau n-o să mai vrea ea să apară pe micul ecran. În câteva zile, vedeta de 33 de ani își va lansa propria linie de cosmetice, devenind, astfel, femeie de afaceri. „Pentru că am testat, de-a lungul timpului, foarte multe produse și am avut parte de foarte multe experiențe, am ajuns în punctul în care am descoperit ceva magic, iar ulterior mi-am dat seama că ar fi frumos din partea mea dacă aș împărtăși secretele astea, cu atât mai mult cu ele vin dintr-o arie cât se poate de organică, non toxică, sunt produse netestate pe animale”, susține Ilinca.

Produsele sunt făcute la o fabrică din Italia

Rolul Ilincăi s-a rezumat la testarea îndelungată a produselor, nu și la realizarea lor, de acest lucru ocupându-se oameni cu experiență în domeniu, de la o fabrică din Italia. „Linia mea, pentru început, conține patru produse – gel de duș, unt de corp, scrub cu glitter (sclipici – n.r.) extras din rocă și un ulei de corp cu glitter auriu, care are și protecție solară și poate fi folosit și la plajă”, ne-a mai spus ea.

