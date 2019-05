Pavel Bartoș, moment special cu publicul, la teatru

Pavel Bartoș are un moment special cu spectatorii de la teatru.

„Eu am o chestie, am învățat-o de la alți mari actori, când mă sui pe scenă și stau în fața spectatorilor, nu intru imediat în ei, îmi place să-i văd vreo 10-20 de secunde. Ne familiarizăm. Ei își dau seama că și eu am emoții, eu îmi dau seama că și ei abia așteaptă să mă vadă. E un fel de tabiet al nostru. Abia după aceea intrăm”, ne-a povestit actorul, mărturisindu-ne că acest moment de legătură nu-l scapă însă de emoții:

„E bine să ai emoții, pentru că din emoția aia transmiți celui care e în sală. De asta e frumos teatrul, pentru că ai o legătură directă, în acel moment, cu spectatorul. Când și familia este în sală nu ai cum să nu fii un pic mai emoționat, pentru că ai impresia că familia e și mai exigentă, deși cei din familie sunt cei mai mari susținători și chiar dacă greșești, ei oricum sunt alături de tine”.

Joacă mai mereu sala arhiplină

Dacă acum publicul român este din ce în ce mai deschis pieselor de teatru, în trecut nu mulți gustau această formă de cultură. Cu toate astea, Pavel se poate lăuda cu faptul că a avut mai mereu sălile pline la piesele lui.

„Am marele noroc, încă de când eram actor la Satu Mare sau la Cluj, să fie sala plină. Normal că am avut și zile în care sunt un pic mai puțini, dar știi care este toată faza? Eu nu mă gândesc la cei care nu sunt, eu mă gândesc la cei care sunt și îmi zic că dacă ei au făcut efortul să vină pentru noi și vor să ne vadă, de ce să nu jucăm? Atunci joc cu la fel de mult drag, pentru că trebuie să-ți respecți publicul și să te bucuri de dorința fiecărui om de a te vedea”, a mai spus Bartoș.

