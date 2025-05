Cu aproximativ 40 de ani mai tânără decât partenerul ei de viață, Oana Lis a spus în nenumărate rânduri că nu simte că este o povară să aibă grijă de Viorel Lis. Ba mai mult decât atât, soția fostului politician afirmă că nu știe cum va putea să trăiască după ce va rămâne singură.

Ce a pățit Viorel Lis

Recent, în cadrul emisiunii „Un show păcătos”, de la Antena Stars, Oana Lis a oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Aceasta a dezvăluit că soțul ei a avut grave probleme de sănătate în primul weekend din luna mai, iar din această cauză a sunat de trei ori la ambulanță.

Prima dată a uitat să spună că are nevoie și de medic, astfel că salvarea care a ajuns la locuința lui Viorel Lis avea doar o asistentă. Apoi, ambulanța a venit și cu medic, dar fostul primar al Capitalei nu a reacționat bine la tratamentul primit, astfel că Oana Lis a chemat din nou salvarea.

Până la urmă, totul s-a terminat cu bine și Viorel Lis și-a revenit, însă abia după ce Oana Lis a tras sperietura vieții ei.

Ce a spus Oana Lis

„Am avut un weekend groaznic. Era să-l pierd pe Viorel și sunt epuizată. Duminică dimineață s-a trezit la ora 6.00 cu o durere foarte mare de cap, era foarte confuz, îi era rău. Am chemat salvarea. Fiind agitată și fiind dimineață, nu mi-am dat seama că trebuie să anunți că vrei medic. Și a venit o domnișoară asistentă, dar nu poate să facă un tratament specific, te cheamă la spital. Viorel nu a vrut la spital. Am chemat de trei ori ambulanța duminică și cel mai grav este că, la un moment dat, i-au făcut un tratament. Trebuia, pentru că avea tensiunea 19, și i-au dat niște pastile sub limbă pe care el nu le-a mai luat niciodată. Probabil imunitatea scăzută, vârsta, nu știu…

A plecat salvarea și eu, fiind foarte obosită, am ațipit puțin lângă el. Și când m-am trezit era umflat. Nu îl mai văzusem niciodată așa. Am sunat la ambulanță, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. L-am trezit, era și el foarte speriat. El îmi spune să fiu liniștită, dar e foarte greu. După atâta timp, el îmi spune că dacă pățește ceva, eu să nu ajung ca doamna Anca Pandrea cu Iurie Darie, să umblu cu poza lui în piept. Nu pot accepta ideea asta, că pot să-l pierd”, a spus Oana Lis în emisiunea de la Antena Stars.

