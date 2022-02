Prezentatorul a dezvăluit că e cel mai fericit, că are alături de el două persoane care îl fac pe deplin un bărbat împlinit. E vorba despre partenera lui de viață, Roxana Alexandru, și de fiica lor, de Jasmina.

„La 51 de ani, am cei mai faini prieteni, cărora le mulțumesc pentru că mă acceptă așa de mișto cum sunt și mai sunt recunoscător pentru că am parte de cele mai mari bucurii la care nici nu visam. Le puteți vedea în poză”, a scris pe rețelele de socializare prezentatorul, care a distribuit și o poză cu el alături de iubită și de fiica lor.

Virgil Ianțu a fost imediat felicitat pentru vârsta lui. Și Cabral i-a făcut o urare: „La mulți ani, băi bomboană de băiat!”, scris prezentatorul de la PRO TV. Și Paula Herlo de la PRO TV, dar și fanii lui i-au făcut sute de urări, mai exact 900 la număr.

„La cât mai mulți și minunați ani alături de cei dragi!! (…)

La mulți și fericiți ani! Baftă avem și noi, că ai ales calea TV, unde avem șansa de a «te întâlni»! (…)

La mulți ani! Liniștea sufletului oferită de familie este cel mai frumos cadou. (…)

La mulți ani cu sănătate și bucurii și împliniri alături de frumoasă familie !!! Va mulțumesc pentru frumoasă și educativă emisiune de la TV !!! (…)

La mulți ani frumoși și fericiți cu multă sănătate și vise împlinite alături de superbele fete!”, au fost câteva dintre comentariile apărute de pagina de Facebook a lui Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu nu vrea să se căsătorească

Deși are o relație de mulți ani cu mama fiicei sale, Virgil Ianțu nu vrea să se căsătorească. „Ea știe, mama e cerută, cererea a fost acceptată, dar nu am apucat să ne căsătorim. E adevărat că au trecut 15 ani, dar… s-a întâmplat o treabă care mi-a lăsat un gust amar: am mers la un preot și l-am întrebat cum putem face ca în fața lui Dumnezeu să ne cununăm?

El ne-a cerut certificatul de căsătorie. Noi am zis că așa e corect din punct de vedere legal, dar noi vrem să o facem pentru sufletul nostru și nu avem timp de acte. I-am zis atunci că mie mi se pare că între noi și Padre nu stau un funcționar public și o foaie din asta. Așa e de când lumea, trebuia să fie o foaie acolo semnată de cineva cu ștampila și cu drapelul la piept?

Mie mi se pare total ciudat că nu pot să fac asta în fața lui Dumnezeu până ce un ales al poporului nu îmi dă o patalama. Preotul a zis că nu se poate altfel pentru că asta ar însemna să-l mințim pe Dumnezeu. Mi s-a părut total aiurea. Nu vreau să stau după acte”, a spus Virgil Ianțu, potrivit life.ro.

