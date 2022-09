Simona Pătruleasa, 47 de ani, este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. Are aproape două decenii de carieră în lumina reflectoarelor, mai exact 18 ani. A schimbat mai multe ”echipe” de știri, iar în prezent este la Kanal D. A prezentat și la prima oră a dimineții, și la 07:00, și la 09:00 și la prânz, oricând.

Vâlceanca nu și-a dorit o carieră în televiziune, a spus-o răspicat în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, iar momentul care a coincis cu începutul ascensiunii sale în showbiz a dus la pierderea unei prietene, colegă de apartament în Capitală. Chiar persoana ce i-a introdus CV-ul la stația TV care a angajat-o în premieră.

Aleasă din 4.000 de persoane

„A început ca o joacă. Nu mi-a trecut prin cap că o să prezint știri vreodată. Cu mulți ani în urmă, un prieten, care acum nu mai trăiește, Dumnezeu să-l ierte!, mi-a zis că se dă o probă la o anumită televiziune și să-mi depun și eu CV-ul. I-am zis: „Glumești, la cât sunt eu de timidă… Niciodată n-o să pot să fac asta”. M-a sunat și-a doua zi, și-a treia, și tot așa. În schimb, prietena mea voia să apară la televizor, mi-a zis: „Hai să mergem amândouă”. S-a ocupat de CV, de tot, eu nu credeam, o luam ca pe o joacă, nu credeam în asta. După două săptămâni, uitasem total de acel moment, a sunat un telefon, lucru care a făcut ca eu și prietena mea să ne certăm din cauza asta. Locuiam împreună pe atunci. Eu am depus CV-ul, a fost un mini-interviu, ceva foarte puțin, aveau nevoie de 7 prezentatori și au fost vreo 3-4.000 de persoane la proba respectivă. Nu am avut emoții pentru că nu mă interesa asta”, i-a povestit Simona lui Damian Drăghici.

„S-a creat o prăpastie între noi”

Urmarea? „Pe mine m-au acceptat, pe prietena mea, nu. Eu am fost extrem de tristă. Mi-aș fi dorit să-i pot da locul meu. Dar s-a creat o prăpastie între noi, m-am și mutat de acolo. Așa e, e pentru cine se nimerește, nu pentru cine se nimerește”, a mărturisit știrista. A intrat în lumea televiziunii la 30 de ani, după ce o bună perioadă a avut o carieră didactică. O trage ața înapoi!

„Mama și-ar fi dorit să fiu învățătoare, am făcut meseria asta șase ani. Am iubit și iubesc meseria asta, mi-aș dori să revin la catedră să fiu alături de copii. Întotdeauna, mi-au plăcut, am iubit copiii foarte mult”, a comentat Simona Pătruleasa.

„Un tânăr merge în cluburi, eu mă culc devreme”

Frumoasa brunetă va împlini 48 de ani peste nici două luni. Are un ritual zilnic.

„Eu sunt o persoană matinală. După ce-am trecut de 45 de ani, am început să mă trezesc foarte devreme, la ora 5:30. Mai ales că am o fetiță, pe Ingrid, pe care o pregătesc pentru școală. Mama m-a criticat, gândindu-se la sănătatea mea, mi-a zis că nu rezist, că nu mai am 20 de ani. Cum, am zis?! Eu consider că un tânăr de 20 de ani nu poate face ceea ce fac eu, pentru că merge în cluburi seara, eu nu merg… Iese seara la terase, eu nu prea merg. Tânărul vrea să-și trăiască viața la 20 și ceva de ani. Eu, la vârsta mea, fiind și cu copilul, mă culc devreme. În plus, eu dacă îmi propun ceva, fac! Mă trezesc înaintea ceasului, la 4:00, patru și ceva. Deschid terasa, respir și inspir aer rece, m-a învățat tata cum să fac, admir răsăritul, mai ales că sunt niște culori senzaționale, iar mie îmi place să pictez, îmi fac o cafea și încep să mă machiez”, a deconspirat femeia.

Ar fi vrut să fie cântăreață

Simona Pătruleasa a recunoscut că și-ar fi dorit să fie cântăreață: „Eu am muncit de la 17 ani, făceam banii mei. Abia la 22-23 de ani am plecat de acasă, din Râmnicu Vâlcea. N-am reușit prin frumusețea mea în viață. Contează multe să reușești într-un domeniu, seriozitatea, mai ales. Poți să fii frumos și atât. Mi-ar fi plăcut să cânt. Ăsta e un regret. Am cântat live pe scenă, și populară, plus o melodie a Gloriei Estefan. Mi-ar plăcea să cânt latino. De aceea o încurajez pe Ingrid, care are și ureche muzicală, dar nu prea are încredere în ea. Ingrid ia lecții de pian, eu am dorit toată viața să cânt la pian, am învățat abia la 35 de ani”.

