Timp de 10 sezoane, scena de la Vocea României a vibrat pentru telespectatori. Cele mai intense emoții ale concurenților și antrenorilor au fost trăite, de-a lungul timpului, în locul care a făcut ca vocile să fie auzite. Iar povestea continuă. Sezonul 11 aduce noi strategii și schimbări într-o alianță memorabilă: Horia Brenciu și Theo Rose în scaunul dublu. Sezonul trecut, Theo Rose a împărțit scaunul dublu cu Smiley.

„Sezonul 11 Vocea României ne găsește altfel pe toți. Pe mine mă găsește tânără mamică, însoțită de un tânăr domn cu experiența multor sezoane de Vocea, pe care publicul abia l-a așteptat să revină în echipă: Horia Brenciu. Mă leagă multe amintiri de Horia. Este unul dintre oamenii care au crezut cel mai mult în mine și l-am sunat adesea pentru câte un sfat sau o părere sinceră. Vocile ni se potrivesc perfect. Mai rămâne să vedem cum ne potrivim în alegeri. E o combinație care sperăm să ne ofere toată libertatea și inspirația în creație pentru acest sezon”, a spus Theo Rose.

Filmările pentru sezonul 11 Vocea României vor începe în curând, iar Horia Brenciu așteaptă cu mare nerăbdare. „Pentru mine, o invitație la Vocea României ca antrenor este o mare bucurie! Am participat la 4 ediții, din care am câștigat 2. Chiar mi-era dor să trăiesc la maxim fiecare apăsare de buton și întoarcere de scaun! Nu mai vorbesc de voci… ? Când am aflat că voi fi pe același scaun cu Teodora, m-am bucurat și mai tare. După un podcast cu ea, anul trecut, la „LUCRURI SIMPLE” și după colaborarea pe piesa „DACĂ AI ȘTI”, Vocea României, alături de Theo e o continuare absolut firească!”, a spus Horia Brenciu.

Denis The Motans și-a anunțat plecarea de la Vocea României

Denis Roabeș, solistul The Motans, și-a anunțat plecarea de la „Vocea României”, declarând că în continuare se va concentra pe cariera muzicală, Artistul a postat un mesaj în mediul virtual, în care își anunță retragerea de la show-ul difuzat pe Pro TV.

„De obicei îmi place să scriu texte lungi și care să cuprindă cât mai în detaliu diverse sentimente și trăiri ce se află în spatele anumitor decizii. Dar azi, cumva, simt nevoia să fiu mai direct și la obiect. Așadar, am câteva vești pentru voi. În toamnă, îmi doresc să lansez un album nou și să pornesc într-un turneu The Motans, unul special, primul din ultimii 3 ani.

Venim să ne vedem! După cum vă puteți imagina, e o muncă imensă care stă în spatele acestor provocări, una pe care am început-o deja de ceva vreme. Aceste lucruri au dus însă la o concluzie. Nu voi mai putea continua în rolul de antrenor la Vocea României. Vreau să mulțumesc pe această cale întregii echipe Vocea României, colegilor de scaun și oamenilor de acasă. A fost o experiență foarte frumoasă, din care am învățat incredibil de multe și am avut norocul să-mi fac prieteni noi. Totodată, profit de ocazie pentru a-mi cere iertare față de orice viitor concurent care s-a înscris la emisiune dorind să ajungă în echipa The Motans. Dar să știți că inboxul meu e mereu deschis. Ne vedem în fața scenei”, a sunat mesajul pentru fani de la Denis din mediul virtual.

