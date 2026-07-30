Apreciat atât în Republica Moldova, cât și în România, spectacolul „Voievod” ajunge pe 22 august 2026 la Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov, astfel că am vrut să aflăm de la Alex Calancea cum i-a venit ideea acestui proiect și ce a însemnat pentru el această lucrare complexă și diferită.

„Despre «Voievod» aș putea vorbi mult și tot ar rămâne lucruri nespuse. Nu pot spune că mi-a venit o idee simplă de rock-operă. O asemenea lucrare nu apare dintr-un gând, ci dintr-o necesitate. Am simțit mereu nevoia să spun o poveste mare, într-un limbaj nou, modern, dar și profund. Viziunea a venit, ca multe altele, pe drum. Eram între Chișinău și București când am simțit pentru prima dată această lume: «Voievod». Și asta se întâmpla înainte de fuziunile simfonice sau de întâlnirea cu Baletul Național Joc.

Atunci am înțeles că nu e o piesă, ci o construcție uriașă. S-a muncit enorm, peste 200 de artiști pe scenă și peste 400 implicați în total: cor, orchestră simfonică, dansatori, alături de Surorile Osoianu, Baletul Național Joc și Guz. A fost o provocare care m-a dus la limită, dar și într-o altă lume. Pentru că asemenea lucrări te obligă să vezi arta în profunzimea ei. Și, dincolo de toate, sunt recunoscător. Pentru că «Voievod» nu este doar lucrarea mea, este o creație colectivă.

A fost, poate, cea mai mare încercare artistică de până acum. Un proiect care m-a dus la limită, și fizic, și emoțional, dar care m-a și crescut enorm. M-a obligat să văd arta dincolo de sunet și de spectacol, să înțeleg cât de profundă poate fi. În același timp, a fost o lecție de echipă. Pentru că o asemenea lucrare nu o faci singur. Se face cu oameni, cu încredere, cu răbdare… Și, poate cel mai important, m-a făcut să înțeleg că atunci când crezi cu adevărat într-o viziune, ea prinde viață”, a spus Alex Calancea în exclusivitate pentru Libertatea.

„Voievod” aduce împreună rockul, orchestra și elemente din zona tradițională, artistul reușind să aducă un echilibru între toate genurile muzicale, vorbind totodată despre istorie și identitate.

„Într-o fuziune, mai ales în una mare, cel mai important este să știi limita. Să știi până unde mergi și unde începe excesul. Experiența contează enorm! Am trecut prin jazz, rock, folk… iar fiecare direcție a adăugat o înțelegere mai profundă a echilibrului. Pentru că atunci când îmbraci «blana de lup», nu mai e suficient să fii doar muzician. Trebuie să devii parte din poveste! Tehnica este fundamentul, dar ceea ce dă viață este sufletul. Și, în final, pe primul loc trebuie să rămână măria sa… arta!

«Voievod» trebuie să treacă natural. De aceea ne dorim să ducem această lucrare în școli, la tineri. Fiecare colectiv și-a păstrat autenticitatea: Lupii, cu soundul lor, Orchestra, cu măreția ei, Baletul Național Joc, Surorile Oșoianu… Am căutat echilibrul între simplitate și profunzime. Ca omul să nu învețe, ci să simtă”, a adăugat Alex Calancea pentru Libertatea.

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Ținând cont că foarte multă lume a auzit de Lupii lui Calancea, am vrut să aflăm de la artist cine este cu adevărat Alex Calancea, omul din spatele proiectelor muzicale.

„E o întrebare complicată… Pe scenă știu cine sunt! În viața de zi cu zi… încă sunt în căutare. Arta te ridică, dar te și încearcă. Dar, dincolo de toate, rămân un băiat de la țară, care crede în oameni și în frumos”, a încheiat Alex Calancea interviul pentru Libertatea.

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