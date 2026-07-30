NATO și Polonia au activat sisteme de apărare

„Ca răspuns la o rachetă rusească, de un tip încă necunoscut, care a pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-a prăbuşit ulterior pe teritoriul Poloniei – una dintre numeroasele rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopţii -, NATO şi Polonia şi-au activat sistemele de apărare aeriană şi terestre”, a spus purtătorul de cuvânt al Cartierului General Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO, colonelul Martin O’Donnell.

„Au fost mobilizate două avioane de vânătoare NATO, care erau avioane poloneze F-16, un avion de realimentare Airbus A330 al Unităţii Multinaţionale Multifuncţionale de Transport şi Realimentare a NATO, un avion polonez Saab 340 de avertizare timpurie aeriană (AEW) şi un elicopter polonez Mi-24”, a precizat purtătorul de cuvânt al NATO.

„NATO se află în strânsă legătură cu autorităţile poloneze pe tema încălcării spaţiului aerian al Poloniei. Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a discutat astăzi cu şeful apărării din Polonia, generalul Wiesław Kukuła, despre reacţia NATO şi a Poloniei la acest incident, care face în continuare obiectul unei anchete”, a adăugat colonelul Martin O’Donnell.

„SACEUR a subliniat că NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a apăra teritoriul NATO”, a transmis purtătorul de cuvânt.

Două rachete au încălcat spațiul aerian al Poloniei

Polonia a mobilizat avioane de vânătoare în noaptea de miercuri spre joi pe fondul unui atac aerian masiv combinat efectuat de ruși asupra Ucrainei.

Donald Tusk s-a dus joi la locul prăbușirii rachetei şi a dezvăluit că două rachete au încălcat, de fapt, spaţiul aerian al Poloniei, dar a precizat că cealaltă rachetă a revenit rapid în spaţiul aerian al Ucrainei.

A Russian Kh-101 missile crashed in Poland during a massive strike on Ukraine



The missile flew roughly 100 kilometers into Polish territory before vanishing from radar and coming down in the Lublin region.



Polish radars tracked dozens of Russian targets over western Ukraine.… pic.twitter.com/wEjqRgEkZg — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Potrivit lui Tusk, primele indicii arată că racheta care s-a prăbuşit pe un câmp și a făcut un crater de 10 metri este o rachetă de croazieră de tip Kh-101. El a subliniat că „nu există motive să se creadă că Polonia a fost ţinta vizată de această rachetă”.

Premierul polonez a dat asigurări că forţele aeriene ale țării sale erau pregătite să doboare racheta în cazul în care aceasta ar fi ameninţat o zonă locuită.

Donald Tusk a anunţat, de asemenea, că Statele Unite sunt interesate să se alăture anchetei.

Radosław Sikorski avertizează că Rusia va spune minciuni despre racheta căzută în Polonia

Momentul căderii rachetei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Autoritățile poloneze nu au raportat victime sau pagube. Racheta a căzut într-o zonă nelocuită, la ora locală 03:45, la circa 75 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ministrul polonez de externe Radosław Sikorski a avertizat că Rusia va manipula în favoare ei informațiile legate de acest incident. „Pentru a preveni dezinformarea lui Putin, vă rugăm să citiţi: rachetele Kh-101 sunt utilizate exclusiv de forţele aeriene strategice ale Rusiei”, a subliniat șeful diplomației poloneze.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE