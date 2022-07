Videoclipul piesei este filmat în Santorini de către Paul Moldovan şi a fost editat chiar de către WRS. Muzica a fost compusă de către WRS, Cezar Guna şi Costel Dominteanu (DOMINO). Partea în limba engleză a acestui track a fost scrisă de către WRS, Cezar Guna şi Andromache, în vreme ce versurile în greacă provin de la Vasilis Koumentakos, transmite infomusic.ro.

Artistul se bucură de lansarea noii sale melodii, dar și de colaborarea cu artista din Cipru. „Atât eu, cât și Andromache am trecut împreună prin experiența Eurovision, o experiență ce ne-a schimbat viața într-un mod atât de frumos. De prima dată de când am auzit piesa Ela am știut clar că noi o să colaborăm într-o zi, ceea ce s-a și întâmplat.

Piesa îmbină perfect stilul deep-house pe care am încercat să mi-l conturez de-a lungul timpului cu ritmurile grecești și vocea sensibilă, dar atât de perfectă a lui Andromache. Sperăm să vă placă la fel de mult cum ne place și nouă”, a declarat el.

https://www.youtube.com/watch?v=yWFhjcIWi-g

Ucraina a câștigat Eurovision 2022 cu 631 de puncte. Locul doi a fost ocupat de Marea Britanie cu 466 de puncte. Spania a ajuns pe locul 3, cu 459 de puncte. Suedia a fost pe locul 4, cu 438 de puncte, iar Serbia, locul 5, cu 312 puncte. România a primit doar 65 de puncte, clasându-se astfel pe locul 18.

WRS a reprezentat România la finala Eurovision 2022. El a cântat la Torino piesa „Llamame”, care a ajuns deja hit în ţările vorbitoare de limba spaniolă de luni bune.

