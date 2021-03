Zanni, amenințare directă pentru Elena Marin la „Survivor România”, după ce aceasta l-a nominalizat să plece acasă. „Este oficializat războiul!”

Elena Marin a fost șocată de alegerea telespectatorilor, însă mulțumește fiecăruia în parte pentru voturile de încredere.

„Nu mă așteptam, sunt plină de emoții, mulțumesc publicului, eram ultima persoană la care mă așteptam. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și că m-ați votat, vă iubesc. Nu știu ce să zic.

Recunoștință simt, mulțumire și o mare povară, pentru că oricât de tare mă bucur , știu sigur că din păcate este umbrită de faptul că va trebui să fac o nominalizare.

Este cea mai grea postură în care m-aș fi putut afla”, a spus emoționată Elena Marin.

Fără să stea prea mult pe gânduri, Elena Marin a decis să propună pentru eliminare pe cel cu care a avut cele mai mari altercații pe parcursul competiției.

Ea îl nominalizează pe Zanni, din cauza strategiilor pe care acesta le-a făcut împotriva ei.

„Mi-au transpirat palmele. Motivul pentru care o voi face va fi din punct de vedere social.

Mi s-a declarat războiși până acum nu am vrut să răspund cu aceeași monedă, pentru că am considerat că la răutate nu e bine să răspunzi cu răutate. Știu că pe oricine aș nominaliza o să-mi pun echipa în cap, dar am fost acuzată că nu sunt asumată deloc.

Pentru că s-a făcut o strategie împotriva mea și nu mi s-a părut corect, pentru că sunt înțepată de fiecare dată când are ocazia și pentru că vreau să fiu asumată și să nu mai dau dovadă de lașitate, pentru că am fost foarte rănită, persoana pe care o nominalizez este Zanni”, a spus Faimoasa.

Zanni i-a declarat Război Elenei Marin, după ce aceasta l-a vrut departe de Republica Dominicană

Faimosul este de-a dreptul șocat de alegerea Elenei Marin și susține că a încercat să oprească disensiunile dintre ei.

„Mă simt surprins, am crezut că va fi un consiliu în care nu voi simți ceva anume, datorită Elenei simt. Simt săgețile războiului la care aveam de gând să pun stop când am nominalizat sportiv.

Strategile de care vorbește Elena au fost făcute drept răspuns la strategia lor. Am vrut de mult să ne oprim, pace sau nu.

Am zis să fim o echipă, dar să nu mai facă voturi neasumate sau vot nul. Asumați-mă că e social sau sportiv. Elena nu a votat nici sportiv cu echipa, dar nici social să o apere pe Andreea.

Pusesem stop războiului. Simt săgețile, e o căldură în sufletul meu, e prima oară când sunt la nominalizare și mă gândesc că poate să-mi pună capăt oricine, oricând, oricum.

Râd, dar nu e râsul meu. Se întâmplă și dacă rămân, este oficializat războiul, dar nu mai e război ca acum, e război cu greutăți mari. Dacă va ieși oricine altcinea, atunci s-a dat clopotul de război, mă sui pe cai și mă duc spre ea”, a declarat Zannidache.

