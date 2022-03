Instalatorul din Viena, aşa cum s-a prezentat pe scena „iUmor” sezonul 12, Zsolt Rozsnai, a cucerit publicul cu numărul său de stand-up și astfel s-a calificat în finala celui mai nou sezon„ iUmor”.

Ediția de duminică seară, în care Răzvan Exarhu a fost cel de-al patrulea jurat „iUmor”, a fost una surprinzătoare din toate punctele de vedere. De la numere de stand-up și teatru, până la rime și pictură, cei patru jurați au avut parte de un spectacol total.

Claire și Antho, Zsolt Rozsnai, dar și Brent Ray Fraser au obținut suficiente reacții pozitive încât să treacă la votul publicului, însă favoritul celor de acasă a fost Zsolt Rozsnai. De meserie instalator, Zsolt Rozsnai a venit la iUmor pentru a-și valida calitățile în stand-up.

„M-am născut în Maramureș, dar am crescut în Baia Mare. De 10 ani stau în Viena. (…) Nu am nimic special și nu știu sigur dacă meseria de stand-upper este pentru mine, nici măcar nu știu dacă într-adevăr am umor. Aici este locul potrivit să aflu dacă e adevărat ceea ce îmi tot spun familia și prietenii”, a declarat câștigătorul ediției cu numărul patru „iUmor”. Audițiile sezonului 12 iUmor continuă duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Cel de-al doisprezecelea sezon „iUmor” este unul complet neașteptat, atât pentru telespectatori, cât şi pentru juraţii show-ului de la Antena 1. Spre deosebire de sezoanele anterioare când doar Delia, Mihai Bendeac și Cheloo aveau loc la masa juriului, cel de-al doisprezecelea sezon aduce în fiecare ediție un nou jurat surpriză la pupitru.

GSP.RO "M-am hotărât să cumpăr eu". Decizia luată de Dan Şucu, proprietarul Mobexpert

Playtech.ro BREAKING: Zelenski capitulează cerințelor Rusiei. Ce mesaj i-a transmis lui Vladimir Putin despre...

Observatornews.ro O fetiţă de 10 ani a fost ucisă de soldaţii ruşi, apoi îngropată în curtea casei. Martorii spun că militarii au tras la întâmplare pentru că erau beţi

HOROSCOP Horoscop 8 martie 2022. Capricornii sunt într-o etapă de negocieri la locul de muncă, dar nu îi mulțumește acest lucru

Știrileprotv.ro Se schimbă legea! Bărbații între 18 și 60 de ani, în rezerva generală în caz de război

Telekomsport Neaşteptat! Înalţi oficiali anunţă exact cât mai durează războiul din Ucraina! Informaţii de ultim moment: surpriză în privinţa ţării învingătoare

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă