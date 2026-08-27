Kremlinul a negat că ar avea de gând să atace o țară NATO

Aceste comentarii vin după ce Kremlinul a calificat joi drept „povești alarmiste” informațiile apărute în presa americană, potrivit cărora directorul CIA s-a deplasat la Moscova săptămâna aceasta pentru a descuraja Rusia să atace NATO.

Moscova le-a considerat lipsite de orice legătură „cu realitatea”.

Vizita șefului CIA a vizat Ucraina și nu un atac rusesc asupra NATO

Rusia, care desfășoară din 2022 o ofensivă militară de amploare împotriva Ucrainei, a negat întotdeauna categoric orice intenție de a ataca țările NATO, alianță militară a cărei expansiune până la granițele Rusiei în ultimele decenii este considerată de Moscova o amenințare existențială.

Donald Trump a afirmat miercuri că vizita șefului CIA nu avea legătură cu amenințările rusești la adresa NATO, sugerând totuși că aceasta avea o legătură cu Ucraina.

Scenariul avansat de la Moscova care a speriat Occidentul: Vladimir Putin vrea să folosească arme nucleare tactice în Ucraina

Liderul rus Vladimir Putin ia în calcul să escaladeze războiul din Ucraina cu concentrarea atacurilor cu rachete balistice asupra centrului Kievului, până la o situație fără ieșire, relatează Bloomberg, care citează surse din anturajul Kremlinului.

Pe lângă capitala Ucrainei, Putin ia în considerare să lanseze tot mai multe rachete balistice asupra obiectivelor de infrastructură din alte orașe ale țării vecine.

Unii oficiali ruși cred totodată că regimul de la Moscova va recurge la arme nucleare tactice ca o ultimă soluție, întrucât pierderea războiului este un scenariu absolut inacceptabil pentru Putin și acoliții săi.

Kremlinul consideră că negocierile impulsionate de administrația Trump au eșuat, întorcându-se practic la punctul de plecare.

În pofida presiunii economice și rezultate în urma atacurilor aeriene asupra rafinăriilor, porturilor și centrelor logistice din Rusia, Putin nu vrea să dea înapoi, iar vocile radicale din jurul său cer o escaladare până la folosirea unor arme nucleare tactice.

În ceea ce privește deblocarea negocierilor de pace, Kremlinul nu exclude noi întâlniri cu emisarii președintelui american Donald Trump, dar nu le dă nicio șansă.

Nu se știe în ce măsură Putin se gândește la aceste lucruri, dar Kremlinul obișnuiește să dea pe surse anonime fel și fel de scenarii în funcție de interesul său de moment.

Bloomberg preia aceste informații în sens jurnalistic, cu prudența necesară și precizează că nu există niciun indiciu că Putin se pregătește să folosească arme nucleare tactice.

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