Chivu își înfruntă mentorul, pe Mourinho

Interul antrenat de Cristi Chivu se pregătește pentru un meci de gală pe „Bernabeu” împotriva mentorului său, Jose Mourinho, dar și pentru o vizită a lui Liverpool, în timp ce Dennis Man va înfrunta cu PSV ambele forțe ale capitalei Spaniei (Real și Atletico), iar Răzvan Marin (AEK Atena) are în față dueluri de foc cu „galacticii”, dar și cu granzii Manchester City, Borussia Dortmund și AS Roma, potrivit GSP.ro.

Culoar favorabil pentru Inter în viziunea lui Walter Zenga

Fostul mare portar Walter Zenga consideră că Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a beneficiat de o tragere la sorți norocoasă în Liga Campionilor, având un parcurs care ar trebui să îi asigure calificarea directă în optimi, fără a mai trece prin faza play-off-ului.

Deși milanezii vor avea dueluri de foc împotriva granzilor Real Madrid și Liverpool, Zenga subliniază, conform Tutto Mercato Web, că restul adversarilor din program – Brugge, Dortmund, Șahtior, Feyenoord, Stuttgart și Slovan Bratislava – sunt pe deplin la îndemâna „nerazzurrilor”.

Spre deosebire de ghinioanele din sezonul trecut, marcat de accidentarea lui Lautaro Martinez și de forma slabă a unor jucători, noul calendar european reprezintă o oportunitate excelentă pentru ca formația lui Chivu să avanseze direct în fazele superioare ale competiției-regină.

Echipele din urna 1:

Real Madrid : Inter (a), Arsenal (d), PSV (a), Roma (d), Leipzig (a), Șahtior (d), LASK (a), AEK (d)

: Inter (a), Arsenal (d), PSV (a), Roma (d), Leipzig (a), Șahtior (d), LASK (a), AEK (d) Manchester City : PSG (a), Barcelona (d), Sporting (a), Porto (d), Napoli (a), Leipzig (d), AEK Atena (a), Lens (d)

: PSG (a), Barcelona (d), Sporting (a), Porto (d), Napoli (a), Leipzig (d), AEK Atena (a), Lens (d) Inter : Liverpool (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Dortmund (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Stuttgart (a), Slovan Bratislava (d)

: Liverpool (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Dortmund (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Stuttgart (a), Slovan Bratislava (d) Barcelona : Manchester City (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Galatasaray (d), Como (a), Sabah (d)

: Manchester City (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Galatasaray (d), Como (a), Sabah (d) Atletico Madrid : Bayern Munchen (a), Liverpool (d), Manchester United (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Viking (a), Stuttgart (d)

: Bayern Munchen (a), Liverpool (d), Manchester United (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Viking (a), Stuttgart (d) PSG : Barcelona (a), Manchester City (d), Roma (a), Aston Villa (d), Galatasaray (a), Villarreal (d), Slovan Bratislava (a), Como (d)

: Barcelona (a), Manchester City (d), Roma (a), Aston Villa (d), Galatasaray (a), Villarreal (d), Slovan Bratislava (a), Como (d) Liverpool : Atletico Madrid (a), Inter (d), Porto (a), Brugge (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), LASK (d)

: Atletico Madrid (a), Inter (d), Porto (a), Brugge (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), LASK (d) Arsenal : Real Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Betis (d), Lille (a), Napoli (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

: Real Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Betis (d), Lille (a), Napoli (d), Sabah (a), Slavia Praga (d) Bayern Munchen: Arsenal (a), Atletico Madrid (d), Betis (a), Manchester United (d), Bodo/Glimt (a), Lille (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

Echipele din urna 2:

Brugge : Liverpool (a), Inter (d), Aston Villa (a), PSV (d), Bodo/Glimt (a), Napoli (d), Lens (a), Stuttgart (d)

: Liverpool (a), Inter (d), Aston Villa (a), PSV (d), Bodo/Glimt (a), Napoli (d), Lens (a), Stuttgart (d) Dortmund : Inter (a), Arsenal (d), Betis (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Bodo/Glimt (d), AEK (a), Sabah (d)

: Inter (a), Arsenal (d), Betis (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Bodo/Glimt (d), AEK (a), Sabah (d) Porto : Manchester City (a), Liverpool (d), PSV (a), Betis (d), Napoli (a), Feyenoord (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

: Manchester City (a), Liverpool (d), PSV (a), Betis (d), Napoli (a), Feyenoord (d), Slavia Praga (a), LASK (d) Aston Villa : PSG (a), Barcelona (d), Dortmund (a), Brugge (d), Fenerbahce (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slavia Praga (d)

: PSG (a), Barcelona (d), Dortmund (a), Brugge (d), Fenerbahce (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slavia Praga (d) Betis : Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Porto (a), Dortmund (d), Feyenoord (a), Lille (d), Como (a), Slovan Bratislava (d)

: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Porto (a), Dortmund (d), Feyenoord (a), Lille (d), Como (a), Slovan Bratislava (d) Roma : Real Madrid (a), PSG (d), Sporting (a), Manchester United (d), Lille (a), Fenerbahce (d), Slovan Bratislava (a), AEK Atena (d)

: Real Madrid (a), PSG (d), Sporting (a), Manchester United (d), Lille (a), Fenerbahce (d), Slovan Bratislava (a), AEK Atena (d) Manchester United : Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Sporting (d), Leipzig (a), Villarreal (d), Sabah (a), Como (d)

: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Sporting (d), Leipzig (a), Villarreal (d), Sabah (a), Como (d) Sporting : Barcelona (a), Manchester City (d), Manchester United (a), Roma (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Lens (d)

: Barcelona (a), Manchester City (d), Manchester United (a), Roma (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Lens (d) PSV: Atletico Madrid (a), Real Madrid (d), Brugge (a), Porto (d), Șahtior (a), Leipzig (d), Stuttgart (a), Viking (d)

Echipele din urna 3:

Șahtior : Real Madrid (a), Inter (d), Sporting (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Leipzig (d), AEK (a), Slovan Bratislava (d)

: Real Madrid (a), Inter (d), Sporting (a), PSV (d), Fenerbahce (a), Leipzig (d), AEK (a), Slovan Bratislava (d) Villarreal : PSG (a), Liverpool (d), Manchester United (a), Dortmund (d), Napoli (a), Fenerbahce (d), Sabah (a), Slavia Praga (d)

: PSG (a), Liverpool (d), Manchester United (a), Dortmund (d), Napoli (a), Fenerbahce (d), Sabah (a), Slavia Praga (d) Bodo/Glimt : Atletico Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Brugge (d), Lille (a), Napoli (d), LASK (a), Lens (d)

: Atletico Madrid (a), Bayern Munchen (d), Dortmund (a), Brugge (d), Lille (a), Napoli (d), LASK (a), Lens (d) Leipzig : Manchester City (a), Real Madrid (d), PSV (a), Manchester United (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Lens (a), Como (d)

: Manchester City (a), Real Madrid (d), PSV (a), Manchester United (d), Șahtior (a), Feyenoord (d), Lens (a), Como (d) Fenerbahce : Liverpool (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Șahtior (d), Slavia Praga (a), LASK (d)

: Liverpool (a), Atletico Madrid (d), Roma (a), Aston Villa (d), Villarreal (a), Șahtior (d), Slavia Praga (a), LASK (d) Feyenoord : Inter (a), Barcelona (d), Porto (a), Betis (d), Leipzig (a), Galatasaray (d), Como (a), Viking (d)

: Inter (a), Barcelona (d), Porto (a), Betis (d), Leipzig (a), Galatasaray (d), Como (a), Viking (d) Galatasaray : Barcelona (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Lille (d), Stuttgart (a), AEK (d)

: Barcelona (a), PSG (d), Aston Villa (a), Sporting (d), Feyenoord (a), Lille (d), Stuttgart (a), AEK (d) Napoli : Arsenal (a), Manchester City (d), Brugge (a), Porto (d), Bodo/Glint (a), Villarreal (d), Viking (a), Sabah (d)

: Arsenal (a), Manchester City (d), Brugge (a), Porto (d), Bodo/Glint (a), Villarreal (d), Viking (a), Sabah (d) Lille: Bayern Munchen (a), Arsenal (d), Betis (a), Roma (d), Galatasaray (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), Stuttgart (d)

Echipele din urna 4:

Lens : Manchester City (a), Liverpool (d), Sporting (a), Brugge (d), Bodo/Glimt (a), Leipzig (d), Como (a), Slavia Praga (d)

: Manchester City (a), Liverpool (d), Sporting (a), Brugge (d), Bodo/Glimt (a), Leipzig (d), Como (a), Slavia Praga (d) Slavia Praga : Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Aston Villa (a), Porto (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), Sabah (d)

: Arsenal (a), Bayern Munchen (d), Aston Villa (a), Porto (d), Villarreal (a), Fenerbahce (d), Lens (a), Sabah (d) Sabah : Barcelona (a), Arsenal (d), Dortmund (a), Manchester United (d), Napoli (a), Villarreal (d), Slavia Praga (a), Viking (d)

: Barcelona (a), Arsenal (d), Dortmund (a), Manchester United (d), Napoli (a), Villarreal (d), Slavia Praga (a), Viking (d) Stuttgart : Atletico Madrid (a), Inter (d), Brugge (a), PSV (d), Lille (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slovan Bratislava (d)

: Atletico Madrid (a), Inter (d), Brugge (a), PSV (d), Lille (a), Galatasaray (d), Viking (a), Slovan Bratislava (d) Como : PSG (a), Barcelona (d), Manchester United (a), Betis (d), Leizpig (a), Feyenoord (d), AEK (a), Lens (d)

: PSG (a), Barcelona (d), Manchester United (a), Betis (d), Leizpig (a), Feyenoord (d), AEK (a), Lens (d) LASK : Liverpool (a), Real Madrid (d), Porto (a), Sporting (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), AEK (d)

: Liverpool (a), Real Madrid (d), Porto (a), Sporting (d), Fenerbahce (a), Bodo/Glimt (d), Slovan Bratislava (a), AEK (d) Viking : Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), PSV (a), Aston Villa (d), Feyenoord (a), Napoli (d), Sabah (a), Stuttgart (d)

: Bayern Munchen (a), Atletico Madrid (d), PSV (a), Aston Villa (d), Feyenoord (a), Napoli (d), Sabah (a), Stuttgart (d) AEK Atena : Real Madrid (a), Manchester City (d), Roma (a), Dortmund (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Como (d)

: Real Madrid (a), Manchester City (d), Roma (a), Dortmund (d), Galatasaray (a), Șahtior (d), LASK (a), Como (d) Slovan Bratislava: Inter (a), PSG (d), Betis (a), Roma (d), Șahtior (a), Lille (d), Stuttgart (a), LASK (d)

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