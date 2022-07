Istoria Zilei Internaționale a Sărutului

Ziua Internațională a Sărutului a fost înființată în 2006 pentru a se concentra asupra sărutului care are loc între îndrăgostiți și pentru a sărbători locul pe care acesta îl ocupă în societatea noastră.

Unul dintre cele mai surprinzătoare lucruri legate de această sărbătoare este cercetarea care a arătat că 5% dintre persoanele cu vârsta de peste 45 de ani se sărută de cel puțin 31 de ori pe săptămână!

Peste tot se organizează evenimente pentru a sărbători Ziua Internațională a Sărutului, cu activități pentru cei care au iubiți, dar și pentru cei care îi caută. Unele celebrări îți permit să testezi buzele unui potențial partener înainte de a te cupla cu el pentru o întâlnire reală, iar cursurile de sărut te ajută să înveți cum să devii expert în această activitate plăcută.

Dar sărutul romantic nu este singurul gen de sărut în cultura și societatea noastră. În rândul înaltei societăți, nu este deloc neobișnuit să te saluți cu un sărut pe fiecare obraz, o tradiție care are loc încă din Lumea Veche.

Copiii mici primesc frecvent sărutări de la părinții lor iubitori, deși este un lucru care tinde să dispară pe măsură ce copiii cresc.

În general, sărutul a jucat un rol important în crearea de legături sociale încă de când lumea, iar Ziua Internațională a Sărutului le sărbătorește pe toate!

Cronologia Zilei Internaționale a Sărutului

În anul 1500 î.Hr. a fost prima referire la sărut în documentele istorice. S-a înregistrat în vede. Veda este o culegere de texte originare din vechea Indie. Sunt cele mai vechi scripturi ale hinduismului. În prezent, textele vedice sunt venerate de hindușii din întreaga lume.

800-900 î.Hr. – sărutul este înscris în operele lui Homer.

Homer scrie despre regele Priam că își arată respectul sărutând mâna lui Ahile și că mijlocește în favoarea fiului său.

326 î.Hr. – sărutul se mută din India. După cucerirea lui Alexandru cel Mare, practica sărutului se răspândește în Occident.

1926 – primul sărut „cu gura deschisă” din filme. Acest eveniment revoluționar are loc între Greta Garbo și John Gilbert în filmul „Flesh and the Devil”.

2006 – Prima zi internațională a sărutului

Denumită și Ziua mondială a sărutului, această zi începe în Marea Britanie și apoi se răspândește în restul lumii.

Cum se sărbătorește Ziua internațională a sărutului

Este, practic, destul de simplu. Trezește-te dimineața și sărută-ți partenerul de bună dimineața, apoi salută-ți prietenii cu un sărut rapid pe obraz pentru a le arăta cât de mult îi apreciezi.

Dacă ești mai rezervat, îmbrățișează-ți prietenii și trimite-le un „pupic în aer”. Există un milion de moduri diferite de a le oferi un sărut celor la care ții și nu trebuie să fie toate romantice!

Arta de a săruta are valori care sunt ușor de ratat în graba de a aduna cât mai multe săruturi. Un sărut nu este doar romantic – este un semn de afecțiune care le amintește oamenilor de sentimentele pe care și le poartă.

Sărutul transcende normele culturale. Toată lumea iubește un sărut, indiferent de țară sau de obiceiuri..

Curiozități despre sărut

Studiul științific al sărutului se numește filematologie.

Derivată din cuvintele grecești „philos”, care înseamnă dragoste pământească, această știință analizează ce înseamnă actul „sărutului” pentru diferite culturi. Studiul ia în considerare știința medicală, istoria, antropologia și o mulțime de alte subiecte.

Poți arde calorii prin sărut

S-ar putea să nu te ajute să scapi de kilogramele în plus, dar se știe că sărutul arde aproape două-trei calorii. Dacă te săruți „pasional”, poți arde și între șapte și douăzeci și patru de calorii pe minut! S-ar putea să nu fie mult, dar este un stimulent suficient.

Sărutul poate fi bun pentru sănătate

Sărutările pot răspândi germeni, deoarece faci schimb de salivă, dar sărutările pot fi, de asemenea, benefice pentru tine, potrivit multor studii. Poate ajuta la reducerea dermatitei, a petelor, a slăbiciunii sănătății mentale și chiar poate adăuga câțiva ani la viața ta.

Sărutările sunt la fel de unice ca și amprentele digitale

Potrivit unui studiu din Journal of Forensic Dental Sciences, săruturile sunt ca fulgii de zăpadă. Fiecare amprentă de buze este diferită și unică. În teorie, amprentele de sărut pot fi folosite în instanță ca identificare și probe de către poliție.

Sărutările zilnice îți pot menține dinții sănătoși

Saliva umană are o mulțime de minerale în ea și, astfel, ar putea avea proprietăți antibacteriene. Atunci când ne sărutăm, eliberăm mai multă salivă, care poate ajuta la spălarea plăcii de pe dinți. Acest lucru ajută la prevenirea cariilor dentare și la menținerea dinților sănătoși.

Sursa foto: 123rf.com

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea