Ana Bodea a vorbit, în podcastul „Prima dată”, moderat de Raluca Hagiu, despre anii în care a studiat baletul la Academia Teatrului Bolșoi din Moscova, dificultățile prin care a trecut în adolescență și momentul în care a decis să renunțe la dans pentru a se dedica actoriei.

Actrița a plecat din România la 14 ani, pentru a-și urma visul, și a avut un program solicitant, cu până la opt ore de antrenament pe zi, pe lângă școală. Presiunea de a respecta standardele fizice impuse în balet și dificultățile adaptării la o țară străină au contribuit la o perioadă în care s-a confruntat cu anorexia.

„Mi se pare foarte important să vorbim despre asta, pentru că mi se pare că eu dacă pot ajuta un om din o sută de mii. Eu mi-am făcut datoria pentru că am trecut prin asta și am trecut și peste asta cu bine, dar chiar este o problemă care îți pune viața în pericol. Anorexia”, a povestit Ana Bodea.

Actrița a dezvăluit că a ajuns de la 42 de kilograme la 28-29, iar părinții săi au observat că situația devenise periculoasă și au intervenit. Revenită în România în vacanța de vară, a început terapia, pe care o consideră esențială pentru recuperarea sa.

„Dar pe mine m-a salvat terapia. Chiar dacă eu acum nu mai fac terapie, pe mine m-a ajutat foarte mult în perioada aceea și mi se pare singura soluție”, a spus ea.

Ana Bodea a explicat că, după 16 ani de balet, decizia de a renunța a fost mai ușoară decât se aștepta. A ales să înceapă un nou capitol, iar actoria i-a oferit oportunitatea de a descoperi o altă pasiune. A obținut un rol principal în serialul „Lia – Soția soțului meu” în ultimul an de facultate și a jucat în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, cu care a ajuns la Festivalul de Film de la Cannes.

Mesajul pe care îl transmite celor care trec prin perioade dificile este să nu renunțe la lucrurile care le aduc bucurie și să își acorde timp pentru ele însele.

„Nu e niciodată prea târziu să-și urmărească visul și că nu le poate spune absolut nimeni că nu vor reuși. Că dacă îți dorești cu adevărat să faci un lucru, o să găsești o modalitate să reușești.”