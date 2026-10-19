Andra și Cătălin Măruță formează nu doar unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc, dar și una dintre cele mai iubite și apreciate familii din țara noastră.

Căsătoriți din anul 2008, ei au împreună doi copii, pe David și Eva, iar în acest an Andra a dezvăluit ce a fost învățată să facă în momentul în care s-a căsătorit cu Cătălin Măruță.

Cu ocazia concertelor „Tradițional”, cântăreața a postat pe TikTok mai multe filmulețe prin care dezvăluia că s-a bucurat tare mult că alături de ea pe scenă a urcat Niculina Stoican. „A fost și la nunta noastră, mă bucur că a acceptat invitația de a venit la Tradițional 3 - Moștenirea”, a spus Andra pe internet.

Într-un clip video care s-a viralizat și a adunat peste 1,6 milioane de vizualizări în mediul online, Andra a dezvăluit că a primit unele sfaturi de la Niculina Stoican.

„N-am mai zis-o asta cred că la nimeni. La nunta mea, când am ieșit din casa socrilor mei, Niculina Stoican mi-a cântat. Când am ieșit mireasă din casă... Iar acum cântând, mi-am adus aminte... Mi-a dat o sare învelită într-un șervețel și m-a pus să pun sub papuc și să zic ceva. Și eu, cum eram atunci agitată, nu înțelegeam ce îmi zice”, a afirmat jurata de la „Românii au talent”.

În același filmuleț, Niculina Stoican a recunoscut ce i-a pus artistei în ziua nunții cu Cătălin Măruță: „Am învățat-o să-și pună sare sub piciorul drept și să spună de trei ori: «Să fiu iubită ca sarea în bucate»! Uitați-vă ce căsnicie are, câți ani au trecut... Și am mai învățat-o ceva, dar ea cred că a uitat... Am învățat-o să se uite prin inelul de logodnă și să spună: «Cum nu-mi iese acum din ochi, să nu-mi iasă niciodată din cuvânt». Deci unul dintre secretele din căsnicie sunt descântecele de la început”!

Într-un alt videoclip de pe TikTok, și maestrul Grigore Leșe a vorbit despre o amintire din trecut care îl leagă de Andra.